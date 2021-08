避風港政策｜中國批評美國政策　指華府與亂港分子為伍

美國白宮8月5日稱向在美國的香港居民提供「臨時避風港」(temporary safe haven),允許他們延長在美國逗留時間,給予為期18個月的「延期離境」。北京對此強烈反應,批美國「與亂港分子為伍」。



最多推遲18個月

路透社引述一位匿名高級行政官員報道,計劃將向數以千計的香港居民提供「臨時避風港」,預計大部份在美國的香港居民會符合資格。

根據白宮公布的備忘錄,拜登批評北京單方面在香港推行維護國家安全法,破壞香港享有的權利與自由。

拜登稱,他指示美國國土安全部長採取適當措施,以向在此備忘錄日期時身在美國的香港居民(Hong Kong resident who is present in the United States on the date of this memorandum),提供為期18個月的「延期離境」(deferral of removal),當中設有例外,譬如是在此備忘錄日期後自行返香港或中國大陸者、受制於引渡條件者、犯重罪者、國土安全部長判定不符合美國利益者等,不會符合資格。

拜登說,為香港居民提供安全港「進一步增進了美國在該地區的利益」,「美國對香港人民的支持不會動搖。」

美國白宮發言人普薩基6月21日在華盛頓白宮出席記者會。(AP)

在美港人多合符資格

路透社稱,目前尚未清楚美國此舉將影響多少人,但據一政府高級官員稱,預計目前在美國的絕大多數香港居民都將符合資格。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在措施公布後稱:「儘管廣泛的示威活動中數百萬人聚集一起要求享有更大自由,但香港對民主的承諾已經模糊。」

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)稱:「基於那些有政治動機的拘捕及審訊、令媒體噤聲(的行動)、令選舉及民主反對派的空間遞減(的行動),美國會繼續支持香港的人。」

她被問及措施會否延長時,不排除會有此安排:「顯然地,我們的希望、我們的目標以及我們在國際論壇上的工作,是改變正在發生的行為,以及我們看到的、香港人所受的壓迫。」

圖為2021年1月1日,鏡頭下位於美國華盛頓的白宮。(Reuters)

美國控中國違背承諾

白宮稱,此舉明確表明美國「不會袖手旁觀,因為中國違背了對香港和國際社會的承諾。」

拜登在備忘錄中指出:「在過去的一年裏,中華人民共和國繼續攻擊香港的自治,破壞其餘下的民主程序和制度,對學術自由施加限制,並打擊新聞自由。」

他說,為香港居民提供避風港「有利於美國在該地區的利益。美國不會動搖我們對香港人民的支持。」

英國外交大臣藍韜文(Dominic Raab)在Twitter推文稱,美國此舉是善良及慷慨的。英國歡迎美國給予特定香港居民庇護的決定。

2021年7月29日,美國總統拜登在華盛頓白宮東廳發表講話。(AP)

中方強烈譴責

針對美國拜登政府出台涉港備忘錄,中國外交部駐港公署發言人於北京時間8月6日凌晨做出回應,表示堅決反對和強烈譴責。

發言人表示,香港國安法的制定以及選舉制度的改革恢復了香港的穩定。事實證明,國安法精準打擊了一小撮嚴重危害國家安全的反中亂港分子,一年來,香港罪案數顯著下降,經濟金融繼續堅挺,廣大香港民眾對當前局勢感到滿意。

發言人指出,「美方罔顧基本事實和香港主流民意,編織謊言污衊香港國安法,明目張膽美化反中亂港分子,惺惺作態提供所謂『避風港』,就是妄圖唱衰香港、污名中國,千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定,這種雕蟲小技充分暴露其打『香港牌』遏制中國發展的險惡用心。」

發言人批評稱,美方根本不是「關心」香港,而是粗暴干預香港事務;根本不是「與港人站在一起」,而是「與一小撮反中亂港分子站在一起」;根本不是支持港人的「權利和自由」,而是縱容一小撮反中亂港分子搞亂香港特區、危害中國國家安全的「自由」。

發言人強調,中國政府反對外部勢力干預香港事務和中國內政的決心堅定不移,反中亂港絕對沒有出路。中方敦促美方「立刻懸崖勒馬,趁早死了這條心!」