解構美國「避風港」政策　除香港外還對這兩地方推行︱新聞背後

美國總統拜登（Joe Biden）8月5日宣布向在美國的香港居民提供臨時避風港，延長他們可以在美國逗留的時間，提供延期離境18個月待遇，並可以工作。究竟這措施想做什麼？18個月後會如何？事實上美國總統有權不斷更新措施的有效限期，拜登會否延續措施，將是外界未來的關注點。

值得留意的是，在香港之外，華府目前還有對其他兩個地方推出同類措施，即利比里亞（Liberia）與委內瑞拉（Venezuela）；在過去，美國也曾就六四事件向抵美的中國人推類似政策。在部份例子中，美國曾再就這些人士提供可申請綠卡的計劃。



圖為2021年7月9日，美國總統拜登於簽署促進競爭的行政命令前發言。（AP）

新政策：暫緩強制遞解

這個新政策源於拜登8月5日簽署的一份備忘錄，正式名稱為「向某部份香港居民提供暫緩強制遞解」（Deferred Enforced Departure，簡稱DED）。據內容指，新措施會向在備忘錄發布日時已身在美國的香港人提供為期18個月的延期離境待遇，並指示國土安全部長採取措施，以授權有關人士可以就業。

誰將受惠？

據路透社引述匿名美國高級行政官員指，這個計劃將向數以千計的香港居民提供臨時避風港，預計大部份在美國的香港居民都符合資格。

此政策也訂明有例外人士，譬如在備忘錄發布日後自行返香港或中國大陸者、受制於引渡條件者、犯重罪者、國土安全部長判定不符合美國利益者等，他們不符合資格。

白宮8月5日公開的備忘錄，拜登公布向在美香港人提供「臨時避風港」（網站截圖）

什麼是暫緩強制遞解（DED）？

據紐約市長移民事務辦公室指出，暫緩強制遞解（DED）是美國總統行使自由裁量權推行的一項福利政策，目的就是允許某些人在一段指定時間內在美國境內生活和工作。

它並非一項永久有效政策，但美國總統有權不斷延長這政策的有效限期，這情況正是出現在美國向其他地方提供類似政策的例子中。

在香港之外，美國現時有向兩個地方的在美居民提供暫緩強制遞解（DED）政策，這兩地就是非洲的利比里亞與南美的委內瑞拉。

圖為7月28日美國總統拜登到訪賓夕法尼亞州麥坎吉時演講。（AP）

利比里亞：由DED至有資格獲綠卡

自90年代起，美國向因軍事衝突而被迫逃離利比里亞的民眾提供避風港，曾給予臨時保護身份，至2007年，時任總統小布殊（George W. Bush）簽發暫緩強制遞解（DED）命令，當時約有1萬人受惠。

此後多位美國總統不斷延長對利比里亞的DED政策有效期至今，最新的限期是2022年6月30日。而美國2019年推出《利比里亞難民移民公平法案》（LRIF），讓擁有DED的利比里亞人可能有資格獲得合法永久居民身份，即是外界俗稱的「綠卡」。

美國的《利比里亞難民移民公平法案》（LRIF）讓擁有DED的利比里亞人可能有資格獲得綠卡，圖為宣傳單張（紐約市長移民事務辦公室）

委內瑞拉：特朗普卸任前簽發DED

另一例子是委內瑞拉，2021年1月19日，時任總統特朗普（Donald Trump）在卸任前一天簽署備忘錄，向居住在美國的委內瑞拉人提供18個月的DED與工作許可，目前有效期至2022年7月20日。

過去例子：六四事件後

美國過去簽發DED的例子，包括中國大陸。在北京1989年發生六四事件後，1990年4月，時任美國總統老布殊（George H. W. Bush）簽發行政命令，讓於1989年6月5日至1990年4月11日在美國的中國公民可以延期逗留及可以工作。

至1992年，美國國會通過《中國學生保護法案》（Chinese Student Protection Act），讓於1989年6月5日至1990年4月11日抵達美國的中國公民可申請綠卡。