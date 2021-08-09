東京奧運曲終人散　日本相隔半個世紀是否真的「昂首向前走」？

東京奧運8月8日在新國立競技場落幕，各方隨即開始將目光投放在2024年的巴黎奧運。這屆奧運受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，延遲一年才舉行，而且在7月23日的開幕前夕，外界仍在「舉行／再延期／取消」之間爭議不休。

不過正如日本首相菅義偉9日所言，日本已經完成主辦國責任（雖然仍有傷殘人士奧運會尚未展開），而與1964年的東京奧運相比，整個日本是否有明顯的變化？



回看今屆奧運，日本在獎牌的數目可謂是大豐收：27金、14銀、17銅，無論是金牌數目及總數都是創下新高，即使總排名與1964年一樣都是排行第三，但增長確是有目共睹，其中在棒球、壘球、滑板及空手道等備受當地人歡迎的項目都奪金。

東京奧運：日本在女子滑板公園賽取得金及銀牌，連同獲得銅牌英國選手在內，頒獎台三名選手的平均年齡不足15歲。（Reuters）

「希望奪金浪潮可以延續」

「侍武士日本」的棒球隊總教練稻葉篤紀認為，這次創舉或有助吸引更多兒童和成年人參與運動；日本奧委會常務理事尾縣貢則希望，今屆「奪金狂熱」不會像閉幕禮的煙花一樣瞬間消逝，而是延續到2024年的巴黎、2028年洛杉磯奧運。

當然，要取得好成績，運動員的參與固然是重點外，整個社會的支持亦是重點。日本在1964年的奧運後建立接納選手的獨特系統，由國家及企業支援運動員發展，以及建立職業聯賽等。而在2013年，國際奧委會宣布東京獲得2020年奧運主辦權後，日本就定下奪得30塊金牌為目標，重點訓練可能奪金的項目。惟疫情影響各國備戰，日本亦在開幕前數月下調目標，但尾縣貢認為，今屆成績仍人鼓舞。

巴西里約奧運閉幕禮上，時任日本首相安倍晉三以瑪利歐的造型亮相，為大家帶來驚喜。（Getty Images）

期待落差太大的表演？

除了場上的表現外，外界亦期望日本可以在奧運期間展示軟實力，包括在開幕或閉幕禮上延續2016年巴西里約熱內盧奧運閉幕禮的驚喜——時任首相安倍晉三打扮成經典電子遊戲《孖寶兄弟》（現稱《超級瑪利歐兄弟》）角色瑪利歐從水管中冒出，大玩動漫元素。

如果大家記憶猶新，今屆奧運開幕禮確是加入不少動漫特色，入場音樂都是來自《勇者鬥惡龍》、《超音鼠》、《Final Fantasy》等遊戲，而在閉幕時則播放《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》。不過很多日本民眾對於開幕及閉幕禮的內容都感到「黑人問號」，當地網上討論區的評價都是彈多於讚，認為白白浪費展示日本特色的大好機會，甚至被下屆主辦城市巴黎的8分鐘介紹短片遠遠比下去。

↓更多與奧運有關的照片，請點擊放大觀看：

+ 4

開幕前不斷出現人事變動

事實上，這次表演安排就像今屆奧運會一樣一波多折，負責開幕禮安排的創意總監Mikiko在去年5月突然被撤職，接替的佐佐木宏則在今年3月被揭發取笑原本參與表演的女星渡邊直美的樣貌，最終引咎辭職；另外其中一名開幕禮作曲家小山田圭否則承認曾在年輕時欺凌殘障同學；開幕禮及閉幕禮的表演總監小林賢太郎則在1998年的節目中，以二戰猶太人被屠殺為取笑對象；再加上東京奧組委主席森喜朗發表歧視女性言論，各人都逃不過下台的命運。

東京奧運8月8日閉幕，新國立競技場的大屏幕打出「ARIGATO」（謝謝）字眼，而字體則與1964年的閉幕禮顯示的版本互相呼應。（Reuters）

就是因為這樣，表演內容亦被迫朝令夕改，Mikiko向國際奧委會提交的表演簡介——渡邊直美與一眾女舞蹈員擔當從過去引導到現代的場面、曾預言2020年東京無法舉行的漫畫《阿基拉》主角乘坐紅色電單車遊走東京街頭的情節，以及瑪利歐等角色以電腦特技形式出場的畫面，全部都變成夢幻泡影。

閉幕禮上其中一首歌曲是50年代日本歌手坂本九首本名曲、在世界多個地方耳熟能詳的《昂首向前走》（上を向いて歩こう），誠然從運動賽場上的表現、善用再生物料等安排上，確是令日本民眾像歌名一樣感到自豪。可是從環繞東京奧組委及表演安排高層的負面消息來看，當地校園欺凌、女性地位被貶等社會問題仍有待解決。