塔利班入城｜火速佔領阿富汗重演　令美軍深陷泥淖的塔利班是什麼

美國宣布5月1日從阿富汗撤軍，並於9月11日前完全撤出駐軍，惟此極端組織塔利班乘時而起，在短短3個月內攻城掠地，終在8月15日開進首都喀布爾。這是冷戰後美國發動最長時間的戰爭，美軍為什麼要發動這次戰爭？阿富汗塔利班是誰？20年的過去美國達成了什麼目標？



圖為3月18日，俄羅斯在莫斯科舉行與阿富汗和平工作有關的多方會議，塔利班派出代表人員參加。（Reuters）

為何要發動阿富汗戰爭？

戰爭源於2001年的「九一一」襲擊，以拉登（Osama bin Laden）為首的蓋達組織，劫持多架飛機撞毀美國世貿中心雙子塔，造成近3,000人死亡。

美國時任總統喬治布殊（George W. Bush）因此展開全球反恐戰爭，並把矛頭指向蓋達組織，惟塔利班以無罪推定原則為由，拒絕提交嫌疑人士拉登。美國與盟友國家在2001年決定發動阿富汗戰爭，消滅基地組織及推翻包庇他們的塔利班政權。

什麼是塔利班？

塔利班是「伊斯蘭教的學生」的意思，起源於阿富汗遜尼派伊斯蘭原教旨主義武裝組織。

塔利班招募名為「聖戰者」的人加入他們，在美國支持下，他們成功在1980年代將蘇聯軍隊趕走。它大部分成員普什圖族（Pashtun），即阿富汗最大的族群。

前蘇聯在1980年代入侵阿富汗，扶植共產政權阿富汗共和國。後隨着蘇聯解體，阿富汗共和國失去支援崩潰，阿富汗陷入派伐內戰。

組織1994年圍繞阿富汗南部城市坎大哈崛起，短短2年間成功控制國內大部分領土，建立塔利班政權，成立阿富汗伊斯蘭酋長國。1996年秋季，它們拿下喀布爾，宣布在阿富汗實行伊斯蘭律法。其他聖戰者則退至阿富汗北部。

九一一事件後，美國出兵阿富汗，有美軍支援的部隊2001年11月開進喀布爾，塔利班組織「分而不散」，來到偏遠地方伺機攻擊。組織與西方軍隊長達20年的戰爭由此開始。

圖為2015年，阿富汗首都喀布爾，美軍遭遇襲擊受傷。（Reuters）

塔利班打不死 聯軍頭痕

美國在最初的攻勢取得成果，佔領北部多個地區。塔利班逃離喀布爾，撤退至東南部地區，戰事亦逐漸轉變成遊擊戰。2004年由美國支持的阿富汗新政府成立，更名為阿富汗伊斯蘭共和國，取代塔利班政權。

但塔利班勢力未有在美國和盟軍攻擊中被直接消滅，而是轉戰其他地方並持續騷擾美軍及阿富汗政府，包括發動自殺式襲擊。美國亦因展開伊拉克戰爭減少在阿富汗戰線的關注，讓塔利班得以喘息。

2009年美國再次增兵阿富汗，並成功在2011年尋獲拉登所在之處並將其擊斃，但美國及阿富汗政府始終無法完全鏟除塔利班勢力。

2014年美國決定把戰事主導權交予阿富汗政府，塔利班勢力亦因此再次壯大。時至今日，塔利班仍未被消滅，並得到南部地區相當的民眾支持，與阿富汗政府實質分權而治。

在阿富汗的美軍數量變化

駐阿富汗美軍的數量自2002年逐步上升，並在奧巴馬（Barack Obama）的年代大增。奧巴馬在2009年決定增兵阿富汗，從3萬人短短一年間急增至10萬。但在決定把戰事主導權交予阿富汗政府後，美軍數量逐漸下降，並最終降至2014年的約1萬人。

在特朗普（Donald Trump）政府時代雖然初期額外增派少量美軍前往阿富汗，但在後來與塔利班展開和談後，再逐步減少駐軍。目前美國約有2,500人駐軍在阿富汗。

美軍在阿富汗戰事中的死亡人數在2009年2012年時期為最多，每年均有300至近500名士兵的陣亡。