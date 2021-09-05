新西蘭襲擊案疑犯為極端主義份子　曾入獄三年今年再被判監管一年

新西蘭發生持刀襲擊事件，導致七人受傷。截至9月4日，其中三名傷者情況仍然危殆。兇徒證實為32歲的薩姆蘇丁（Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen），曾因為發布極端主義影片被警察監察，並一度入獄三年。



斯里蘭卡裔的薩姆蘇丁10年前22歲時持學生簽證來到新西蘭，並且申請難民身份，2013年獲批。2016年，警察首次留意到薩姆蘇丁，當時他開始於社交媒體發布支持恐襲和暴力極端主義的訊息。

警察曾兩度警告薩姆蘇丁，但是他依然故我。2017年，薩姆蘇丁於奧克蘭機場被捕。當局說，他當時打算前往敘利亞，極有可能加入ISIS。警方搜索發現他持有一把獵刀和一些被禁文宣，隨後他獲得保釋。2018年，他再買了把刀，而且警察搜出兩段ISIS影片。

薩姆蘇丁認罪之後被判囚三年。今年5月，薩姆蘇丁再度被指控，陪審團裁定他持有兩部違禁影片的罪名成立，兩部影片均展示ISIS的影像，包括ISIS旗幟，以及頭戴黑色巴拉克拉瓦帽和手持半自動武器的男子。

圖為2021年9月4日，新西蘭奧克蘭有持槍警察於一間超級市場外面戒備。（AP）

法院公布的報告也警告，薩姆蘇丁具有於社區施暴的動機和手段，並且構成高風險。報告指出，薩姆蘇丁態度極端，獨來獨往與世隔絕，而且自覺高人一等。

但是法官還是決定釋放他，並判處他於奧克蘭的一所清真寺監管一年。寺方有位牧長表明，願意於薩姆蘇丁監管一年期間幫助他。