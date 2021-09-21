加拿大大選｜自由黨仍未能贏過半議席　英媒：杜魯多輸掉政治賭博

加拿大大選9月20日舉行，點票工作仍在繼續，當地多間傳媒已推算總理杜魯多（Justin Trudeau）所屬的執政自由黨勝出大選，但由於議席不過半，相信仍無法籌組多數黨政府，英媒形容，這次大選是一場失敗的政治賭博。



杜魯多為打破少數派政府的局面，於8月宣布解散國會並提前大選。加拿大下議院共有338個席位，政黨需要贏得170席或以上，才能獲得多數席位。英國廣播公司（BBC）9月21日指，預計自由黨會取得158個議席，未達到籌組多數黨政府的要求。

加拿大大選：圖為9月20日，加拿大總理杜魯多與子女一起在蒙特利爾為加拿大大選投票。（AP）

輸掉政治賭博

BBC於9月21日發布的文章以《杜魯多的一場失敗賭博》（A failed gamble for Trudeau）為副題，形容杜魯多提前大選的結果。文中稱，預測的選舉結果顯示，此次大選後國會議席分布與2019年大選後的情況驚人地相似。但是次大選在加拿大第四波新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情期間舉行，亦是加拿大史上最貴的一場選舉，花費約6億加元（約36.6億港元）。

在野保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）批評提前大選是浪費時間和金錢。他說加拿大人將杜魯多送回總理寶座上，讓他籌組另一個少數政府，代價是付出6億加元，以及加劇國內分歧。