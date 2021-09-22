烏克蘭總統助手乘座駕外出遭槍擊　澤連斯基：未知幕後黑手是誰

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）助手舍菲爾（Serhiy Shefir）的汽車9月22日遭槍擊，澤連斯基之後表示，未知幕後黑手是誰。



事發於22日上午10時左右，舍菲爾乘搭座駕外出期間，汽車在距離首都基輔（Kyiv）約5公里的村莊Lesnyky附近遭10多枚子彈擊中，司機受傷，警方以蓄意謀殺罪立案調查。當地電視台指，涉事車輛司機一側有至少19個彈孔。

烏克蘭總統澤連斯基助手舍菲爾的座駕9月22日遭槍擊。圖為調查人員查看遇襲車輛上的彈孔。（Reuters）

澤連斯基顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）形容事件為企圖暗殺，認為或與總統履行選舉承諾、對付國內寡頭勢力有關。

正在美國紐約出席聯合國大會的澤連斯基回應事件時稱：「我尚未知誰是幕後黑手，透過射擊我的朋友來向我傳送訊息是軟弱的。」

澤連斯基黨友、人民公僕黨（Servant of the People）黨魁Oleksandr Korniienko認為不排除俄羅斯參與這次襲擊的可能，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應說，這一指控不切實際、與現實無關。