謝倫伯格死刑｜二審宣判後當事人首晤律師　了解死刑覆核程序

加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）於中國販毒被判死刑案件，遼寧法院8月二審駁回他的上訴，維持死刑的原判。他的律師9月26日早上到遼寧大連看守所與其見面，解釋死刑覆核程序，以及分析可能出現的結果。這是二審宣判後他首次與律師會面。



他的代表律師張冬碩稱，當事人已知華為副董事長兼首席財務官孟晚舟返抵中國。他對於加拿大公民康明凱與斯帕弗在華獲釋並返加拿大一事感吃驚。張冬碩引述謝倫伯格說，兩宗案件性質嚴重，北京不可能輕易釋放他們。

張冬碩認為，即使中國官方認定謝倫伯格構成犯罪，法律上亦不能在他上訴後改判死刑。他稱最高人民法院和遼寧高級人民法院至今未聯絡他，就死刑覆核事宜進行跟進。

謝倫伯格被控2014年11月在大連企圖走私冰毒到澳洲。大連市中級人民法院2018年11月一審判他罪成，判囚15年，他不服並上訴。遼寧省高級人民法院1個月後發還重審，大連市中級人民法院於2019年年初對謝倫伯格判死，他之後再上訴。遼寧省高級人民法院在2020年8月二審駁回他的上訴，維持死刑的原判，並報請最高人民法院核准。

加拿大駐華使館人員以視像形式兩度與謝倫伯格會面，最近期一次是在9月初。