美國啟動拆除華為中興等中國通訊設備計劃

美國聯邦通訊委員會（FCC）9月27日表示，將啟動一項19億美元的計劃，向大部分美國農村電訊營運商提供補償，以幫助他們拆除中國華為和中興通訊等被視為國家安全威脅的中國公司生產的網絡設備。



路透社9月28日報道，該項目於2021年7月確定，將於10月29日開始接受申請，直到2022年1月14日為止。

2020年，FCC認定華為和中興對通訊網絡構成國家安全威脅，禁止美國公司動用83億美元的政府資金從這兩家公司購買設備。2020年12月，FCC通過了一項規定，要求採用中興或華為設備的運營商「拆除並更換」這些設備。

對於農村運營商來說，這是一個大問題，他們面臨着高昂的成本和難以找到工人來拆除和更換設備。

FCC的最終命令將有資格獲得補償的公司從擁有200萬或以下客户的公司擴大到擁有1,000萬或以下客户的公司。

FCC在2020年9月估計，從網絡中拆除和替換華為和中興的設備將花費18.37億美元。

今年6月，美國聯邦通訊委員會投票通過了一項計劃，禁止華為和中興等被認為對美國國家安全構成威脅的中國公司向美國電訊網絡提供設備。FCC還可能撤銷此前發給中國公司的設備授權。今年3月，FCC根據一項2019年生效的旨在保護美國通訊網絡的法律，認定五家中國公司對國家安全構成威脅。

受影響的公司包括之前認定的華為和中興通訊，以及海能達通信股份有限公司，杭州海康威視數字技術有限公司和大華股份。

2020年8月，美國政府已禁止聯邦機構從這五家中國公司中的任何一家購買商品或服務。

$浙江大華技術股份有限公司(002236.SZ)$

$中興通訊股份有限公司(000063.SZ)$