俄國數百烏鴉離奇死亡　屍體從天而降掀恐慌　當地專家︰我很震驚

動物集體死亡是相當嚇人的畫面，如果動物屍體突然從天而降就更加詭異。俄羅斯一條村莊最就上演了恐怖一幕，數百隻烏鴉離奇死亡，屍體墜落地面，猶如末日的情景令當地民眾陷入焦慮與恐慌。



綜合外媒報道，事發地點為俄羅斯新西伯利亞（Novosibirsk）的烏斯塔卡村（Ust-Tarka），現時每日仍有數百隻烏鴉死亡，當地獸醫部門人員一直忙於清理遍地烏鴉屍體，他們將部分鴉屍送往化驗，其餘全部燒毀。

據悉，有關部門經化驗後，確認烏鴉並非死於高傳染性病毒，但死因仍有待調查，有推測指可能是人為蓄意殺害或中毒身亡。鳥類學家亞諾夫斯基（Alexei Yanovsky）表示，如果烏鴉是中毒死亡，來源可能是殺蟲劑，又或是吃到被下毒致死的老鼠或發霉穀物。

獸醫部門首席醫生庫茲利亞金（Sergei Kuzlyakin）表示，現時只有烏鴉集體死亡，沒有其他動物出現類似情況，「我由1975年開始從事相關工作，這是我第一次看到這種情況，我很震驚。」

近年動物集體死亡的事件頻現，有人稱之為「種族末世啟示」（aflockalypse），但有專家指每個案例可能都有各自的解釋，「包括疾病、中毒、異常天氣、缺氧、飢餓、遷徙事故或僅僅是運氣不好。」