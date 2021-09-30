德媒：聯盟黨10月3日與自民黨舉行組閣談判

德媒9月30日引述消息人士指，保守派的聯盟黨（基民盟/基社盟）10月3日與自由派的自民黨（FDP）舉行第一輪組閣談判，以在德國建立新的政府聯盟。



俄衛網9月30日引述德國《圖片報》（Bild）稱：「基民盟/基社盟與自民黨之間的第一輪談判10月3日晚上在柏林舉行。」

基民盟/基社盟：圖為9月27日，德國基民盟總理候選人拉舍特在首都柏林見記者。（AP）

文中稱最初自由派計劃10月3日與社民黨（SPD）代表舉行會晤。自民黨秘書長維辛（Volker Wissing）9月29日稱，自由派已接受基民盟/基社盟的談判邀請，並提出在10月2日舉行會談。基民盟/基社盟和自民黨最終決定將他們的談判推遲到10月3日晚上舉行。

德國聯邦議院選舉已於9月26日舉行，目前各黨開始舉行組閣談判。俄衛網30日稱，據初步資料顯示，最大黨是贏得選舉的社民黨，共有206名議員、聯盟黨共有196名議員、綠黨（Green Party）118名、自民黨92名、德國另類選擇黨（AfD）83名。左翼黨（The Left）有39名議員。