諾貝爾物理學獎｜89歲得主哈塞爾曼向全球暖化說不　寧願沒有得獎

2021年諾貝爾物理學獎得主為美籍日裔學者真鍋淑郎、德國學者哈塞爾曼(Klaus Hasselmann)及意大利學者帕里西(Giorgio Parisi),其中89歲的哈塞爾曼因研究氣候變化獲獎,他10月5日向記者談到希望沒有全球暖化,寧願沒有得到諾貝爾獎。



哈塞爾曼與另一得主真鍋淑郎在研究地球氣候變化方面有重大貢獻。他們建立量化可變的模型、可靠地預測全球變暖的現象。

對於全球暖化正對人類和地球構成威脅,他5日向美聯社記者說「寧願沒有全球暖化,也沒有諾貝爾獎。」

路透社則報道,哈塞爾曼對得獎表示榮幸,他稱:「你知道我已退休,我最近有點懶惰。我對(得到)這榮譽感到高興。這研究在繼續。」

諾貝爾物理學獎:圖為10月5日,2021年諾貝爾物理學獎得主、90歲的美籍日裔學者真鍋淑郎得悉自己獲獎後,在美國新澤西州家中受訪。(AP)

90歲得主去年仍出書

據美聯社5日報道,真鍋淑郎則在受訪時說,理解氣候變化背後的物理學原理,比令世界對氣候變化採取行動容易。

現年90歲的真鍋淑郎,近年仍在傳揚與氣候變化有關的知識,他2020年與美國學者布羅科利(Anthony J. Broccoli)一起出版新書,書名為《超越全球暖化:數字模型如何揭示氣候變化的秘密》(Beyond Global Warming: How Numerical Models Revealed the Secrets of Climate Change,暫譯)。

諾貝爾物理學獎:圖為10月5日,2021年諾貝爾物理學獎得主、73歲的意大利學者帕里西得悉自己獲獎後,在意大利羅馬與同事一起慶祝。(Reuters)

73歲的帕里西亦於5日對記者說,氣候變化對人類來說是一個「巨大的威脅」,各地政府盡快對此採取行動是很重要的。他補充道:「我對得到這個諾貝爾獎感到很開心,因為它對我曾研究的所有領域來說是一種認可。」

帕里西成功發現並解釋從原子到行星大小的物理系統中,「無序」和「波動」之間的相互作用。