愛爾蘭與愛沙尼亞同意推全球15%最低企業稅

愛爾蘭與愛沙尼亞政府10月7日同意簽署對跨國公司徵收15%的全球最低企業稅協議，使匈牙利成為最後一個堅持反對這項協議的國家。



愛爾蘭財政部長多諾霍（Paschal Donohoe）表示：「政府現已贊成我的建議，讓愛爾蘭加入這項國際共識。我絕對滿意，這項協議更符合我國利益。」

匈牙利外長西雅爾多（左）10月6日在法國巴黎與美國務卿布林肯（右）會面，期間談及全球15%最低企業稅。（Facebook@szijjarto.peter.official）

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則說，加入改革將確保「我們擁有最佳機會，以保證愛沙尼亞的經商環境與稅務政策繼續造福我們所有人的更美好未來」。

七國集團（G7）財政部長6月支持設定至少15%全球企業稅，二十國集團（G20）7月就全球最低15%企業稅率達成協議。這項稅率是在經濟合作與發展組織（OECD）架構下達成。

目前已有超過130個國家簽署同意它，其中不包括匈牙利。匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）6日在Facebook說，只要這項改革不會損害匈牙利經濟或危及匈牙利的工作機會，他們有機會同意它。