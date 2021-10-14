能源危機｜歐洲天然氣價格飆升　俄羅斯要負多少責任？

能源危機正影響歐洲，天然氣價格正持續飆升。有意見認為是因俄羅斯限制天然氣供應，向西歐國家施壓。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）否認有關說法，真實情況到底如何？



歐洲的天然氣大部分來自俄羅斯、挪威和阿爾及利亞，其中俄羅斯佔近一半。俄羅斯主要通過數條主要管道，例如北溪管道（Nord Stream）、亞馬爾—歐洲管道（Yamal-Europe）及兄弟天然氣管道（Brotherhood）等。

俄羅斯天然氣供給自2019年持續減少，一部分原因是由於在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，天然氣需求下降所致。但近日歐洲天然氣需求上升，俄羅斯的供給並未有提升過來。特別在數條通過烏克蘭及白羅斯的管道，天然氣輸送數字正在減少。

圖為2019年6月，俄羅斯聖彼得堡經濟論壇上，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的展出攤位。（Reuters）

因此有意見認為，俄羅斯是想透過控制天然氣輸送，施加政治壓力，要求德國和歐洲議會盡快批准使用北溪2號。只要北溪2號管道完成，俄羅斯便可繞過烏克蘭，直接向歐洲輸送天然氣。

俄羅斯未有違約

不過，有關推斷不完全正確。歐洲國家與俄羅斯的天然氣協議主要由兩項組成，第一是長期協議，第二是臨時現貨增購。長期協議是指10年至25年的供給協議，負責提供天然氣的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，長期供給協議是穩定並可持續地提供天然氣的基礎。

而事實上，俄羅斯一直在履行相關協議，提供定量天然氣。德國總理默克爾（Angela Merkel）亦表示她未有發現件俄羅斯違約，並指出他們亦只能按協議的提供多少。

同時，根據Gazprom的電子銷售平台數據，臨時現貨增購的訂單似乎未有特別增加。這意味着俄羅斯的供應持續減少，是因為訂單數量本來就不高的原因。歐盟能源專員西姆森（Kadri Simson）亦確認了這點，他在10月6日的歐洲議會上，表示俄羅斯正在履行其長期合約，只是沒有提供額外供應。

圖為2020年2月，俄羅斯車里雅賓斯克，一條寫着北溪2號的管道。（Reuters）

北溪2號成為施壓工具

不過，俄羅斯曾表示過，只要完成北溪2號建設，可以有助解決歐洲天然氣不足的問題。俄烏關係自2014年克里米亞危機發生後不斷惡化，俄烏邊境持續緊張，北溪2號早已被視為俄羅斯向烏克蘭施壓的工具。

國際能源署（IEA）在10月初的一份聲明表示，相信俄羅斯可以採取更多措施增加對歐洲的天然氣供應，為即將到來的冬季取暖季做準備。署長比羅爾（Fatih Birol）表示，俄羅斯有能力在冬季增加15%的輸出。

牛津能源研究所（Oxford Institute for Energy Studies）研究員沙普爾斯（Jack Sharples）表示，不能確定為何俄羅斯未有利用天然氣的高價格，向歐洲銷售天然氣。並指出可能要待歐洲批准北溪2號運作後，才能知道：「俄羅斯可能會突然增加供應量，但同時大幅降低經烏克蘭運送天然氣的數量。這時我們便會知道Gazprom有沒有剋扣天然氣，和北溪2號實為取代烏克蘭管線的真正目的。」