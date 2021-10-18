能源危機｜多地受燃料短缺困擾且原因不同　解決問題難一蹴而就

撰文：房伊媚
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全球多國2021年出現能源危機，在燃料短缺、價格上漲，以及可再生能源產量不足的情況下，一些地方停電並實施限電措施，民眾生活大受影響。惟各地能源短缺的原因不同、解決方法不一樣。這場危機不能在一夜之間解決。

中國和印度的經濟和工業活動正從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中恢復，對能源的需求急增，出現供需失衡。它們主要靠燃煤發電，加上中國加強對煤礦的安全檢查令生產受影響，煤炭短缺嚴重。兩國均有停電限電

能源危機：圖為9月29日，中國遼寧省瀋陽市停電，民眾在餐廳吃早餐時，用手機電筒發出的光來照明。（AP）

中國急於減排

中印有其他不同原因導致能源短缺。各國想在11月的《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第二十六次會議（COP26）設定減排目標，令氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度。中國已大力發展包括風力和太陽能發電在內的綠色能源來減排，國家能源局指截至2020年底，逾40%的發電裝機容量來自可再生能源，支撐全國近三分之一用電量。但中國仍希望趕在COP26前進一步減排、展示對抗氣候變化的決心，於是限制使用能源。

印度面對國際燃料價格上升，令進口外地煤炭需要面對更大的成本，煤炭供應出現比平時更嚴重短缺，加上印度未有因應情況調高由消費者支付的電費，或會令發電廠沒動力去提高發電量。

煤炭短缺下，兩國從美國和卡塔爾進口液化天然氣。以色列《國土報》（Haaretz）10月10日稱，北京要求工廠不惜一切代價進口液化天然氣，以維持生產。

能源危機：圖為10月12日，印度艾哈邁達巴德的工人卸下貨車上的煤炭。（Reuters）

歐洲巴西遇氣候問題

歐洲和巴西因氣候原因而能源短缺。2020年底至2021年初的冬天，歐洲天氣極端嚴寒，民眾常用暖氣取暖，消耗大量天然氣儲存量，成為短缺原因之一。雖然歐盟38%用電量來自可再生能源，但風力和日照不足致能源缺口無法被填補。巴西則廣泛使用生物燃料和水力發電，但霜凍令製造生物燃料的農作物受損，加上旱災這兩大因素引發電力危機。

歐洲的能源供應也受政治因素影響。歐盟依賴俄羅斯供應天然氣，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月6日暗示，俄方可能準備好協助緩解歐洲能源危機，但歐洲新聞電視台（Euronews）10月12日稱，沒證據顯示他發言後，俄羅斯有增加天然氣供應量。這顯示俄方可用能源供應作政治籌碼、威脅歐洲。英國受疫情和脫歐影響而重型貨車司機短缺，運送燃油人手不足，造成汽油短缺。

能源危機：圖為9月8日，工程人員在波羅的海建設「北溪二號」天然氣管道。（Reuters）

「北溪二號」天然氣管道9月竣工，可增加俄羅斯出口到歐洲的天然氣量，但易受俄歐關係影響，目前仍需獲得柏林和布魯塞爾方面的許可。英國靠向外國貨車司機發臨時工作簽證來紓緩缺油情況。至於巴西，新華社10月10日引述專家稱，其最大問題為過於依賴水力發電，政府需使能源結構多樣化。

黎巴嫩經濟崩潰

黎巴嫩最大兩間政府發電廠10月因燃料短缺關閉。全國很多人依賴私營公司供應電力，它們正努力進口燃料。惟國家受經濟危機困擾、貨幣貶值，公司難以在國際燃料價格上漲時進口足夠燃料。加上首都貝魯特港口2020年8月大爆炸後基建設施損毀嚴重，能源生產和供應更困難重重。

政府已嘗試透過從伊朗和伊拉克進口燃料來緩解危機，亦正與約旦和埃及談判，計劃分別買它們的電力和天然氣。

能源危機：圖為10月4日，英國珀弗利特的油罐車。（Reuters）

不能一蹴而就

上述地區的能源短缺問題難以在短時間內解決，各地的情況也互相影響。

多地都急需採購燃料，但沒供應商能迅速大幅提高產量，因此無法滿足所有需求。多國同時依賴一些燃料來源，亦令供不應求的情況難以解決。中國和印度在缺煤時轉為進口更多液化天然氣和天然氣，包括卡塔爾和俄羅斯在內的供應國從歐洲轉向中國市場，令歐洲的燃料供應受威脅。

加上北半球將踏入冬季，氣候變化或令極端低溫再現，民眾需要用更多能源來取暖，新一場能源短缺危機已迫近。

能源危機：圖為3月29日，黎巴嫩首都貝魯特停電，日落後市內漆黑一片。（AP）

長遠出路

中國、印度、歐洲、黎巴嫩正用以上提及的中短期措施來暫時應對能源危機，惟這或不能治本，長遠來說需另尋出路。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）10月6日說：「從長遠的角度來看能源問題，很明顯，投資可再生能源是重要的。」

然而，解決能源危機不能一蹴而就、使用可再生能源並非一勞永逸。實行能源轉型的初期難免會遇到技術問題，令可再生能源產量未能立即填補傳統能源的缺口。各國也需根據氣候變化來持續調整可再生能源技術，以及綠色能源和傳統能源所佔的比例，以免出現能源短缺。

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