歐洲新冠肺炎疫情升溫　德國病例急增　奧地利收緊措施

德國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增確診個案數字，11月4日創疫情爆發以來新高，奧地利也因疫情升溫宣布加強防疫限制。與此同時，東南亞國家顯然與歐洲境況不同。越南計劃分階段恢復國際航班，菲律賓也放寬首都馬尼拉的抗疫措施。



羅伯特-科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，德國4日出現疫情爆發以來的最多單日新增病例，新增33,949宗確診，超過2020年12月18日創下的最高紀錄33,777宗。

德國新冠肺炎疫情：圖為11月5日，醫護人員在柏林一間醫院為一名男子進行篩檢。（AP）

衞生部長施潘（Jens Spahn）3日才警告，德國正活在「沒接種人士（引發）的疫情」，而第4波疫情正在境內全面爆發。

奧地利病例 直迫去年紀錄

政府數據顯示，奧地利5日新增9,388宗確診，接近2020年創下的單日新高9,586宗確診。

維也納市政府4日宣布下週末收緊防疫限制後，總理沙倫伯格（Alexander Schallenberg）5日也宣布類似防疫新規，但適用於全國且8日便生效，屆時未完成疫苗接種者不准進入餐廳、咖啡店與髮廊，未打疫苗人士還不能入住酒店和參加超過25人的聚會。

越南擬開關 中港台有份

亞洲方面，疫情有趨緩跡象，一些政府有意趁機恢復對外航空交通。

越南民航局5日向交通運輸部提交分4個階段恢復國際航班的計劃，2022年1月起恢復來往包括中國、香港、台灣、日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、法國、俄羅斯和澳洲在內的15個國家或地區之間的航班。

根據計劃，國際航班預料7月全面恢復。

越南新冠肺炎疫情：圖為10月27日，胡志明市一名學生接種輝瑞疫苗。（AP）

菲疫情降溫 馬尼拉鬆綁

首都馬尼拉5日放寬防疫限制，允許民眾光顧卡拉OK和打籃球，同時宣布重開大學。

官員還指，馬尼拉針對18歲以下人士的所有限制措施現已取消，小學也很快會重開，正待總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）批准。

新加坡日增2千 令人擔心

衞生部5日公布，本地新增1,767宗確診，9人因併發症身亡。死者生前均有潛在健康問題，年齡介乎67歲至85歲。自10月11日以來，新加坡單日新增確診病例數一直維持多於2,000宗。

部門強調，這天病例較少或是因為前一天是公眾假期，前往公共衞生預防診所（Public Health Preparedness Clinics，PHPC）和政府綜合診療所接受檢測的人比平常少。