五角大樓：世界上沒有哪支軍隊像我們這樣努力避免平民傷亡

美媒指美軍2019年3月在敘利亞發動空襲期間曾導致多名平民死亡後,五角大樓發言人11月15日回應稱,防長奧斯汀(Lloyd Austin)已指示下屬向他報告更多資訊,發言人又辯稱「世界上沒有哪支軍隊像我們這樣努力避免平民傷亡。」



美國國防部發言人柯比(John Kirby)15日在新聞發布會上表示,防長奧斯汀目前未針對有關報道而下達任何具體指令,但已指示中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)向他報告更多有關那次空襲的資訊。

柯比又指美軍已努力避免平民傷亡,他稱「世上沒有哪支軍隊像我們這樣努力避免平民傷亡(No military in the world works as hard as we do to avoid civilian casualties)」,但他稱,此未能意味總是做得到,「我們不是,但我們努力在避免平民傷亡。我們也願意審視自己。」

《紐約時報》之前在11月13日報道,美軍機密特種作戰部隊Task Force 9在2019年3月於巴古茲(Baghuz)出動戰機,曾投下兩枚炸彈,為打擊極端組織ISIS行動的一部分。報道指,空襲或導致多達64名婦女和兒童死亡,但美軍隱瞞此事。

美軍中央司令部11月13日發聲明稱,事件中80人喪生,包括16名ISIS成員和4名平民,軍方不確定另外60名死者是平民還是戰士,因為已知效力ISIS的女子和兒童都有持械加入戰鬥。