美國威斯康星州汽車撞人案　涉事男子被控5項殺人罪

美國威斯康星州11月22日發生嚴重車禍傷人案，一輛汽車高速撞向聖誕巡遊人群，造成5死48人受傷。傷者中有18名3至16歲兒童，其中2人危殆。被捕涉事39歲男子被控以5項殺人罪。



事發於當地時間22日下午約4時，沃基肖市（Waukesha）一個廣場，當時正進行聖誕巡遊活動。一架紅色SUV在越過路障後高速撞向巡遊的人群，撞倒多名樂隊及舞蹈隊成員，未有剎停並高速離去。一名警察嘗試開槍截停車輛但不成功。

涉事車輛之後被發現遺棄在街道上，涉事男子期後被捕。

圖為11月22日，威斯康星州沃基肖市，下半旗為車禍傷人案致哀。（Reuters）

警方證實，涉事的39歲男子是威斯康星州居民，他將面臨5項故意殺人罪名。警方另指他涉及其他家庭暴力事件，他在事發前正捲入家庭糾紛中。他似乎是要為躲避正要前來調查的警方，駕車逃跑。警方相信他是單獨犯案，無證據涉及恐怖主義。

事件造成5死48人受傷，死者包括4女1男，年齡52至81歲。傷者中有18名3至16歲兒童，有10人仍在深切治療部留醫，其中2人危殆。