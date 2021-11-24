石油儲備｜日韓響應美國提議　日媒：政府將釋放420萬桶

美國宣布，聯同日本、韓國、中國、印度、英國一起釋放緊急石油儲備，以阻止油價再上升後，日本和韓國分別於11月24日和11月23日確認響應美國提議，其中日媒指日本將釋放約420萬桶。



路透社11月24日稱，日本經濟產業大臣萩生田光當日對記者說，日本將從石油儲備中釋放數十萬千升石油（一千升相當於6.29桶），但未決定釋放石油的時間。。

亞洲新聞台（CNA）11月24日引述《日經新聞》指，日本會釋放大約420萬桶石油。

韓國：將公布釋放量

韓國政府11月23日表示，韓國將與包括日本和印度在內的主要石油消費國，一起參與美國提議的釋放石油儲備計劃，但韓國的具體石油釋放量、釋放時間和方式將在日後公布。

韓聯社11月24日指，預料韓國釋放石油的規模，將與之前韓國和國際能源署（IEA）之間的國際合作事例保持同一水平。在2011年利比亞（Libya）局勢惡化時，韓國政府曾根據IEA的要求，釋放4%的國家石油儲備（346.7萬桶）。報道稱，因此有分析指，韓國是次也將釋放石油儲備總量的4%至5%。