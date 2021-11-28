美國「黑色星期五」實體店客流量大幅回升　網購額首次按年下降

據中新網11月28日報道，當地時間11月26日是美國一年一度的「黑色星期五」購物季，根據Sensormatic Solutions的初步統計數據，與2020年同期相比，「黑五」零售商店的客流量增長了47.5%。

不過，零售商在「黑五」的網上銷售額為89億美元，略低於2020年同期約90億美元的銷售紀錄。



據報道，2020年冬天，由於對新冠疫情的擔憂，以及零售商營業時間減少，許多人都放棄了去實體店購物。

Sensormatic全球零售諮詢高級總監菲爾德說，「很明顯，和上一季一樣，本季的購物者更早開始行動。」他補充說，消費者分散假日季購物的兩個主要原因，分別是對新冠疫情的持續擔憂和對供應鏈的擔憂。

菲爾德說，美國南部商場的人流量在「黑五」當天最接近於2019年的水平，其次是中西部，然後是西部和東北部。「黑五」當天商店購物的高峰時間是下午1時至3時，與過去幾年的趨勢相似。

另根據數據分析公司Adobe Analytics的數據，零售商在「黑五」的網上銷售額為89億美元，略低於2020年同期約90億美元的銷售紀錄。Adobe表示，這是「黑五」銷售額首次出現按年下降。

數據表明，隨着愈來愈多美國人在10月份就開始購物，假日購物季已經延長。零售商們也在提早開始促銷活動。美國零售聯合會的一項調查顯示，61%的消費者在感恩節之前就已經開始選購節日禮物。