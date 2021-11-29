Omicron的啟示：人類與新冠肺炎病毒將「被共存」？︱國際晨報

南非11月25日公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種病毒株B.1.1.529的發現，世衛26日將之命名為Omicron。有疾病預防專家稱，隨着病毒成為風土病，全球疫情不太可能出現零威脅的時候。

Omicron首見於博茨瓦納（Botswana），初期僅南非及香港有輸入個案。但來到28日，澳洲、意大利、德國、荷蘭、英國、以色列、香港、比利時等國家或地區都已有輸入個案。人人都擔心它會像Delta一樣肆虐多國，奪走大量病人性命。

意大利一醫院27日公布全球首張Omicron圖片，進一步令這種憂慮升溫。圖片顯示它比Delta有更多棘突蛋白突變。惟現時有待更多研究確認，它的傳染力或削弱疫苗效力的能力有多高。

↓圖為Delta變異病毒株（左）與Omicron變異病毒株棘突蛋白突變對比圖。圖片由意大利羅馬Hospital Pediátrico Infant Jesus的多重模式實驗室製造出來。

Omicron, ecco la prima foto della variante scattata al Bambino Gesù https://t.co/AYuqYCGZZm pic.twitter.com/LdRdixAXjE — Corriere della Sera (@Corriere) November 27, 2021

雖然科學界及醫學界未有定論，各地政府已汲取Delta的教訓，不敢掉以輕心，紛紛對來自南非的旅客或航班「落閘」。然而隨着航空交通仍持續，病毒難免會傳至更多地方。

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