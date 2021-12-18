美國禁運武器到柬埔寨　國防大臣反擊：我們從來不買

《柬中時報》12月17日報道，柬埔寨副總理兼國防大臣狄班回應美國對柬埔寨實行武器禁運，強調柬埔寨從來不買美國武器裝備，而美國支持的朗諾政權遺留下來的美國武器都已「生鏽」，根本無法再使用。



報道稱，狄班17日接受媒體採訪時表示，美國1970年在背後支持朗諾發動政變，朗諾政權遺留下來的美國武器裝備，有的丟棄在倉庫，有的在博物館展出。

他表示，「（美國武器裝備）都是朗諾時代遺留下來的，柬埔寨政府從來不買美國武器。」

狄班還表示，在柬埔寨最高軍事指揮官、首相洪森下達命令後，柬埔寨國防部正在各個部隊倉庫收集美國武器，柬國防部將仔細檢查這些武器，看看哪些要留，哪些要銷燬。不過，狄班說，「這些（美國）武器都很舊，根本不能使用，用了反而製造災難。」

12月8日，美國宣布對柬埔寨實施武器禁運制裁，理由竟是該國政府存在「腐敗和侵犯人權」問題，以及中國在柬埔寨的「軍事影響力加深」。這也是繼11月11日製裁被指涉及海軍基地工程舞弊案的兩名柬埔寨軍官後，美國對柬埔寨採取的新一輪制裁行動。