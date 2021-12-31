美國科羅拉多山火毀近600房屋疏散數萬人　州長宣布緊急狀態

美國科羅拉多州（Colorado）12月30日發生山火，造成至少7人受傷，包括1名急救員。官員估計有580間房屋、1間酒店和1間購物中心被燒毀，已疏散丹佛（Denver）附近數萬名居民。州長波利斯（Jared Polis）宣布進入緊急狀態。



美聯社31日報道，科州博爾德（Boulder）火場面積已擴至6.5平方公里，當中大多為郊區。博爾德縣警長佩勒（Joe Pelle）稱，已知薩格莫爾（Sagamore）近370間房屋被毀，在奧爾德敦（Old Town）也可能損失210間房屋，由於風速達每小時169公里、火勢迅速席卷當地，當大火蔓延至購物中心和酒店，或有更多傷亡。

佩勒稱，第1場火災發生在上午10時30分之前，無任何損失，很快就被撲滅，但上午11時後不久又再起火，這次火勢蔓延至6.5平方公里，部分地區濃煙繚繞，天空呈橙色光芒，居民爭先恐後地避難。路易斯維爾（Louisville）和蘇必利爾（Superior）分別疏散約2.1萬和1.3萬名居民。

美國山火：圖為12月30日，美國科羅拉多州布魯姆菲爾德附近的羅克里克村火光紅紅。（AP）

科州30日發生數場山火，某些是倒塌的電線桿所引起，其中馬歇爾山火（Marshall Fire）燒毀數百房屋並迫使數萬人疏散。

波利斯宣布科羅拉多州進入緊急狀態以允許州政府動用災難應急資金。聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency，FEMA ）也授權向消防部門提供聯邦資金。

與美國西部大多地區一樣，科羅拉多州正處於長達數年的乾旱之中，導致容易有山火。