美國三航母集結中國周邊　海軍最強大武器罕見訪問關島

最新衛星圖像顯示，美國三艘航母正在中國周邊集結；美媒還披露，美國海軍武器庫中最強大的武器之一罕見訪問關島，對印太地區美國的盟友與敵手釋放重要訊號。

據中國智庫「南海戰略態勢感知平台」消息，1月9日，衛星在巴拉巴克海峽附近發現了美軍「卡爾文森」號（USS Carl Vinson）航母。巴拉巴克海峽連通南海和蘇祿海，是西太平洋第一島鏈上的戰略要地。

該平台預計，「卡爾文森」號將前往南海部署。這是「卡爾文森」號航母首次搭載F-35C戰鬥機和CMV-22「魚鷹」艦載運輸機進行部署。

航母戰鬥群中還包括「尚普蘭湖」號導彈巡洋艦、「斯托克達爾」號導彈驅逐艦等。

2022年1月17日，美軍艦載運輸機CMV-22B飛行路線。（微博@南海戰略態勢感知）

現在正在太平洋上游弋的美軍航母，除了「卡爾·文森」號外，還有1月3日從美國出發的「亞伯拉罕·林肯」號（USS Abraham Lincoln）航母。

「林肯」號也首次搭載了F-35C艦載機中隊，該中隊隸屬美國海軍陸戰隊的第314戰鬥機攻擊中隊。

除了上述兩艘航母外，目前美國海軍部署在亞太地區的還有停靠在日本橫須賀的「里根」號（USS Ronald Reagan）航母。

也就是說，在西太平洋地區，將同時出現三艘美軍航母。

2022年1月17日，「南海戰略態勢感知平台」公佈最新衛星圖片，顯示美軍三艘航母正在中國周邊集結。（微博@南海戰略態勢感知）

另據美國有線新聞網絡（CNN）1月17日報道，美國海軍武器庫中最強大的武器之一上周末罕見地訪問了關島。

載有20枚三叉戟（Trident）彈道導彈和數十枚核彈頭的俄亥俄級核潛艇「內華達號」（USS Nevada）上周六（1月15日）駛入美國關島海軍基地。

分析稱，這是向印度-太平洋地區日益緊張的局勢中的盟友和敵人發出了一個訊號。

這是美國彈道導彈潛艇自2016年以來首次訪問關島，也是自20世紀80年代以來第二次公開訪問關島。

美國海軍在聲明中稱，俄亥俄級核潛艇「內華達號」此次對關島的訪問加強了美國和該地區盟友之間的合作，展示了美國的能力、靈活性、戰備狀態，以及對印太地區安全與穩定的持續承諾。

彈道導彈潛艇通常被稱為「雷鳴潛艇」（Boomer submarine）。美國海軍艦隊中14艘「雷鳴潛艇」的行蹤通常是被嚴格保密的。

圍繞着彈道導彈潛艇的秘密使「雷鳴潛艇」成為「核三位一體中最重要的生存武器」，這一體系還包括位於美國本土的發射井彈道導彈，以及B-2和B-52等可攜帶核彈頭的轟炸機。