新冠肺炎｜丹麥研究發現　Omicron BA.2亞種可導致重覆感染

丹麥一項研究發現，重覆感染兩種不同的新冠Omicron變種是可能的，雖然這種情況很少發生。研究論文的預印本已上傳至 MedRxiv上供預覽。



目前Omicron主要有兩種亞種，BA.1和BA.2，BA.2又稱為「隱匿Omicron」。有研究指出BA.2的傳染及造成的破懷力較BA.1強，但目前未知從感染Omicron的患者恢復後，會否再感染另一種亞種的Omicron病毒。

BA.2佔了丹麥紀錄Omicron病例中的88%，同時成為多國主流感染株。

圖為1月29日，英國樸茨茅夫一個球場有流動的疫苗接種中心，工作人員正準備疫苗。（Getty）

丹麥傳染病研究機構 Statens Serum Institut（SSI）的研究發現，感染BA.1亞種後的病人可能會在之後再次感染BA.2，但情況較為罕見。

研究從2021年11月至2月，Omicron成為主流感染株後，發現180萬個個案中，有1739個案例是重覆感染Omicron病毒，兩次感染的相隔約20至60日。

再感染的情況多發生在年輕，未接種疫苗的患者身上。而重覆感染一般只會造成輕微症狀，病人無需入院，亦未有造成死亡。

研究亦從其中47個病例中，發現第二次感染時病人體內病毒量較少，表明在第一次感染後身體產生了抵抗力。