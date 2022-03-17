日本地震｜日本重啟核電勢在必行　但高牆仍在｜新聞背後

日本東北外海在3月16日晚，發生黎克特制7.4級強烈地震，但幸好未造成嚴重破壞，造成的海嘯也僅十數厘米，未有出現嚴重傷亡。但這次的大地震鄰近福島縣，加上多處核電站在地震後出現短暫異常，讓人再次恐懼311大地震的福島核災再臨。



在地震發生後為於東北地區的女川核電站，及福島核電站內的冷卻水泵停止運作，福島設施內火災警報亦響起。消防到場後確認沒有發生火災，水泵亦先後恢復運作，輻射水平維持正常。

圖為日本現時核電站和反應爐位置及運作情況，深綠色的9個反應堆正在運作。（日本原子力文化財團）

日本東北311大地震前，有54座的反應堆正在運作，提供全日本近30%的電力。福島核事故後日本暫停了全國絕大部分的核電站運作，但擬於實際電力需要，部分的核電站已先後恢復運作。今天全日本有5個核電站，共9個反應堆正在運作，全部位於關西及九州地區。

根據日本原子力文化財團資料，經檢測後現時還有24座的反應堆可以在未來繼續使用。意味日本可以重啟至33個反應堆，為日本供應大量核能電力。

反對與贊成重啟民意的差距正在收窄

今年是日本311大地震的11周年，東京電力與《朝日新聞》共同進行民意調查，發現有38%的受訪者贊成重啟核電，47%的受訪者反對。反對聲音主要在於對核電安全的憂慮，但即管如此，相較數年前反對的聲音已逐步減少。同樣的問題，在2018年時反對與贊成的比例是61%對27%；2021年是53%對32%；兩者差距有縮小傾向。

2022年3月11日，日本311地震十一周年，有東京民眾到一個臨時祭壇悼念。（AP）

重啟核電勢在必行

有分析指出贊成重啟核電的原因，一部分是電費價格上揚的原因。日本在停止核電站運作後，大部分的電力供應均來自燃煤發電。受燃料價格影響，日本家庭電費居高不下，特別是在近年幾乎每月都在上漲，各大電力公司電費屢創新高。

再因日本要滿足碳中和目標，減少化石燃料依賴，擴大重啟核電勢在必行。自民黨跨黨派電力安定供給推進聯盟，在3月15日向岸田文雄政府遞交請願書，要求盡快重啟核電，以解決能源需求。

然而，福島核災的事故至今其實仍未「結束」，受限制的區域在可見時間內無解封可能，遺留在核電站反應堆內的熔燃料棒到今天仍未完全取出，廢爐無期。日本最高法院至數周前才頒布判決，裁定東京電力需向部分受災者賠償14億日圓，福島的記憶不會那麼輕易衰退。

日本政府在同意重啟核電的同時，表明要確立安全保障，這能源需求與現實的困難，將繼續是日本難以解決的難題。