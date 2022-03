普拜會｜美國白宮：就與普京直接會談　拜登將做有條件準備

央視3月29日引述美國白宮方面稱,美國總統拜登(Joe Biden)將就與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯作普丁)進行直接會談做有條件準備,但前提是俄羅斯能就美方提出的一些條件做出保證。這項消息宣布,正值俄烏第五輪會談29日舉行後。



俄烏代表團29日在土耳其舉行第5輪談判。俄方會後形容談判具建設性,俄國防部並宣布大幅減少在基輔(Kyiv)和烏克蘭北部切爾尼戈夫(Chernigov)方面的軍事行動。但美五角大樓言談間指這可能是「聲東擊西」。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)亦對克宮的承諾表示質疑,稱不會放鬆防禦努力。

白宮的公布亦發生在拜登發表「普京不能繼續掌權」的言論。他3月26日在波蘭首都華沙皇家城堡(Royal Castle)就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話,他在演說接近完結時更出現「爆肚」的情況,稱「看在上帝的份上,這個人(普京)不能繼續掌權」( "For God's sake, this man cannot remain in power.")。這令人猜想美國對俄羅斯的態度轉趨強硬。白宮不久後澄清,拜登的言論並非要俄羅斯出現政權更迭。

俄羅斯2月下旬時曾稱未就「普拜會」制定「具體計劃」,當時法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)促盡快決定。法國外交部稱曾「普拜會」或在中立領土、不會早於2月24日舉行。不過就在2月24日,俄軍入侵烏克蘭。