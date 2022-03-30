普拜會｜美國白宮：就與普京直接會談　拜登將做有條件準備

央視3月29日引述美國白宮方面稱，美國總統拜登（Joe Biden）將就與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）進行直接會談做有條件準備，但前提是俄羅斯能就美方提出的一些條件做出保證。這項消息宣布，正值俄烏第五輪會談29日舉行後。



俄烏代表團29日在土耳其舉行第5輪談判。俄方會後形容談判具建設性，俄國防部並宣布大幅減少在基輔（Kyiv）和烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernigov）方面的軍事行動。但美五角大樓言談間指這可能是「聲東擊西」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）亦對克宮的承諾表示質疑，稱不會放鬆防禦努力。

白宮的公布亦發生在拜登發表「普京不能繼續掌權」的言論。他3月26日在波蘭首都華沙皇家城堡（Royal Castle）就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話，他在演說接近完結時更出現「爆肚」的情況，稱「看在上帝的份上，這個人（普京）不能繼續掌權」（ "For God's sake, this man cannot remain in power."）。這令人猜想美國對俄羅斯的態度轉趨強硬。白宮不久後澄清，拜登的言論並非要俄羅斯出現政權更迭。

俄羅斯2月下旬時曾稱未就「普拜會」制定「具體計劃」，當時法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）促盡快決定。法國外交部稱曾「普拜會」或在中立領土、不會早於2月24日舉行。不過就在2月24日，俄軍入侵烏克蘭。