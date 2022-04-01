烏克蘭・持續更新｜普京簽訂盧布結算新規　歐洲天然氣價格再漲

俄烏戰事在4月1日踏入第37日。據聯合國統計，截至當地時間29日午夜，烏克蘭已有1,189名平民死亡、1,901人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。普京簽訂以盧布結算天然氣交易的新法案，歐洲天然氣價格周四突破每千立方米1,450美元。



最新重點：

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）談及昨天與俄羅斯總統普京通話的內容，對方認為俄烏停火，以及與烏克蘭總統澤連斯基會面的時機未成熟。他亦指普京表示目前購買天然氣的協議仍然有效，歐洲企業可以繼續以歐元和美金支付費用。

俄羅斯總統普京周四表示，根據新簽署新法令規定「不友好國家」與俄天然氣交易，將需要在俄羅斯銀行開設賬戶並以盧布支付合同費用。德國和法國經濟部長隨即表示不接受有關安排，強調「合同以歐元為單位，必須以歐元支付，並將以歐元支付」。

美聯社之後指，根據克里姆林宮發布的新法令內容，「不友好國家」將能繼續以外幣支付俄羅斯的天然氣費用，俄羅斯的銀行將把外幣兌換成盧布。報道稱，指定銀行將為每個買家開設兩個戶口，即一個外幣戶口、一個盧布戶口，買家將可用外幣付款，授權銀行把外幣兌換成盧布，以正式完成購買天然氣程序。

4月1日：

0025 美國國防部官員周四表示，俄軍目前針對烏克蘭四處地點發動空襲，包括首都基輔、切爾尼戈夫、伊久姆（Izyum）及頓巴斯地區。「我們看到俄羅斯在過去 24 小時內繼續增加他們的出動次數，軍機出動超過 300 架次，打擊集中在基輔、切爾尼戈夫和伊久姆，哈爾科夫以南，然後是聯合部隊行動基本上就在頓巴斯。」

0000 歐洲的天然氣價格週四上漲至每千立方米 1,450 美元以上。荷蘭 TTF 樞紐的 5 月期貨價格躍升至每 1,000 立方米 1,453 美元，即每兆瓦時 127.37 歐元。

烏克蘭局勢：圖為比利時聯邦議會3月31日在布魯塞爾舉行全體會議期間，烏克蘭總統澤連斯基以視像形式發表講話。（AP）

烏克蘭局勢：圖為3月31日，德國科隆捐贈給烏克蘭的救援物資上有烏克蘭國旗和愛心圖案。（AP）

烏克蘭局勢：圖為烏克蘭基輔市郊，義工3月30日嘗試把倖存的動物搬上車，撤離到安全的地方。（AP）

3月31日重要事件：

※克里姆林宮表示，已向總統普京提交以盧布支付天然氣的方案。

※英國宣布進一步制裁俄羅斯，新一輪名單包括俄羅斯衛星通訊社負責人阿尼西莫夫、今日俄羅斯新聞主播布里列夫，以及被稱為「馬里烏波爾屠夫」的俄羅斯聯邦國防管理中心主管米津采夫。

※烏克蘭國營核電公司表示，國際原子能機構會設立團隊，負責網上監測遭俄軍控制的切爾諾貝爾及扎波羅熱核電廠情況。

※Google威脅分析小組報告指，一個位於俄羅斯的黑客組織Coldriver（或稱Callisto）最近企圖滲透北約及多個東歐國家的軍事網絡。

※國際貨幣基金組織表示，對俄制裁可能會削弱美元的主導地位。

※美國總統拜登傳正在考慮一項計劃，包括在未來幾個月從戰略石油儲備中每天釋放約100萬桶石油。

回顧3月31日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄烏外長或再會談 普京：停火時機未成熟