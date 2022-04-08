司機都可以高人工 美國Walmart大幅加薪請人 年薪可達11萬美元
撰文：歐敬洛
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貨車司機都可以是很珍貴的高薪職業——美國沃爾瑪（Walmart）宣布，為應對貨車司機人手嚴重不足，決定高薪請人。新人入職最高可達年薪11萬美元，折合港幣月薪約7萬元。
美國國家廣播公司（NBC）4月7日報道，指沃爾瑪在同日發表聲明，大幅提高貨車司機工資，至新人入職年薪9.5萬至11萬美元，折合港幣月薪約6萬至7萬。
沃爾瑪還宣布推出貨車司機訓練計劃，公司會鼓勵一般員工轉投駕車行列，在接受為期12周的訓練後，獲得駕駛執照成為貨車司機。
美國長途貨車司機平均年薪為56,491美元，折合港幣月薪約3.6萬，新修定薪金提高幾乎一倍。但原因是美國現時貨車司機出現嚴重短缺，美國貨車協會（American Trucking Associations）在2021年10月時已警告，美國貨車司機職位出現8萬個空缺。
隨着近月疫情趨緩經濟活活復甦，貨車司機人手需求急增。很多公司都出盡法寶招聘更多人手，包括大幅加薪、派發新人獎金等。
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沃爾瑪在調整薪金後，與另一家同屬重要供應鏈企業，食品分銷商巨頭Sysco相提並論。Sysco早前亦刊登廣告，稱司機加入他們最高可賺年薪11萬美元。
美國貨車協會指出，為了吸引和留下司機，企業必須提高工資，而幅度可謂「非比尋常」。自2019年初以來，長途卡車司機的收入增長了25%以上。