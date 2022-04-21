聯大辯論限制五常否決權　美國公開支持　中俄英立場尚不明

聯合國大會正就一項限制安理會五個常任理事國否決權的決議展開辯論，美國已公開表達支持，並指責俄羅斯濫用否決權。中俄英三國立場尚不明。



據「今日俄羅斯」（RT）報道，聯合國大會正在考慮引入一項規定，要求安理會常任理事國證明其行使否決權的正當性。列支敦士登上周提出了這一規定，並於4月19日在一個閉門討論小組中提交。

會議結束後，列支敦士登駐聯合國代表團表示，討論結果相當「積極」，倡議獲得了更多的共同提案國，目前已有57個共同提案國。

如果獲得通過，該倡議將要求在安理會常任理事國行使否決權後的10天內召開聯合國大會。在聯大會議上，行使否決權的常任理事國必須證明其使用否決權的決定是合理的。

列支敦士登認為，通過這一條款將「賦予聯合國大會權力，並加強多邊主義」。

到目前為止，這項倡議只得到了一個安理會常任理事國的公開支持，那就是美國。美國是該條款的共同提案國之一。

聯合國大會正就一項限制安理會五個常任理事國否決權的決議展開辯論，美國已公開表達支持。圖為美國總統拜登4月19日在新罕布什爾州發表政策演說（AP）

美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在宣布共同提案國時指責莫斯科濫用否決權。她批評莫斯科使用否決權「保護普京（Vladimir Putin）總統免受譴責，因為他選擇對烏克蘭發動無緣無故和非正義的戰爭」。

據土耳其阿納多盧通訊社4月21日報道，該決議或在4月26日舉行表決。法媒指承諾對提案投贊成票的共同提案國包括烏克蘭、日本和德國等，日德兩國希望在可能擴大的安全理事會中獲得常任理事國席位。

印度、巴西或南非及其他可能角逐常任理事國席位的國家的立場尚未公布。據一名外交官透露，法國也會投贊成票。

目前尚不清楚英國、中國和俄羅斯將如何投票，這些國家的支持對這一有爭議的倡議至關重要。

資料顯示，自1946年蘇聯首次使用否決權以來，莫斯科曾動用143次否決權，遠多於美國（86次）、英國（30次）或中國和法國（各18次）。