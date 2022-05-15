烏克蘭・持續更新｜瑞典執政黨支持國家申入北約

俄烏戰事在5月16日踏入第82天。聯合國數據顯示，截至5月12日午夜，戰爭中已有3,573名平民喪生、傷者人數3,816人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・瑞典執政黨社會民主黨稱同意支持國家申論加入北約（NATO）。這將為該國正式向北約申請鋪路。在在野黨已表態支持的情況，現在只等國會首肯通過。

・芬蘭總統和政府外交與安全政策部長級委員會批准芬蘭加入北約的申請。芬蘭國會16日開會審議芬蘭加入北約的申請。

・烏克蘭軍方表示，俄軍面對烏軍強力反擊下，正從烏北部哈爾科夫（Kharkiv）地區撤出，但又在加強於烏東的攻擊，想以此瓦解烏軍的防禦。

・俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5月14日稱西方已對俄發動「全面混合戰」（total hybrid war），但國家將會通過與中國及印度等國家加深夥伴關係來抵檔。

5月16日最新消息

0000 瑞典總理安德松（Magdalena Andersson）所屬社會民主黨（Social Democrats）是瑞典執政黨過去這週進行黨內辯論，探討是否放棄該國長期以來反對加入北約的立場。最終社民黨在香港時間15日晚上公布，支持瑞典申請加入北約。

0000 北約外長在德國柏林舉行非正式會議，而芬蘭和瑞典則採取行動加入以美國為首的軍事聯盟。芬蘭領導人已宣布，儘管俄羅斯威脅可能報復，他們仍將尋求北約成員的資格，等待國會批准。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）和芬蘭總理馬林（Sanna Marin）2022年5月15日在赫爾辛基出席記者會，宣布芬蘭的國安政策決定，兩人稱芬蘭總統和政府外交與安全政策部長級委員會批准芬蘭加入北約（NATO）的申請。芬蘭國會16日開會審議芬蘭加入北約的申請。（AP）

回顧5月15日時局：