中國駐英使館：《每日電訊報》刊台灣文章是誤導輿論

中國駐英國大使館發言人6月3日公開使館寫給英國《每日電訊報》的信件。北京在信中稱,該報刊發台灣當局衛生主管部門負責人的文章,是無視國際準則和事實,誤導輿論。



《每日電訊報》5月24日刊登台灣衞生福利部長陳時中的文章。文章的標題是《為什麼世衛繼續排除台灣?》(Why does the WHO continue to exclude Taiwan?)。

中國駐英國大使館指,此文無視國際組織遵循一個中國原則的法律基礎以及中國台灣地區參與全球衛生事務的真實情況,以所謂台灣是「國際防疫體系缺口」混淆是非、誤導輿論,大使館對此予以強烈譴責。

大使館表示,所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案沒有法理基礎。大使館說,中國台灣地區參加包括世界衛生大會(WHA)在內的國際組織活動必須按照一個中國原則處理,這是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的基本原則。

大使館稱,此次台灣民進黨當局執意唆使其所謂「邦交國」搞涉台提案,妄圖以觀察員身份擠入世衛,其實質是搞「一中一台」,以拓展所謂「國際空間」之名,謀「台獨」分裂之實,其「借疫謀獨」的圖謀昭然若揭。