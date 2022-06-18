加密貨幣圈寒冬　Babel Finance暫停用戶提款　公司總部設於香港

加密貨幣圈陷入寒冬，繼借貸平台Celsius暫停用戶提款及轉帳後，另一借貸及交易平台、以香港為基地的Babel Finance（貝寶金融）在6月17日也暫停所有帳戶提款及贖回資產，指公司正面臨異常的流動性（liquidity）壓力。



Babel Finance在網站公告向客戶表示，近期加密貨幣市場出現重大波動，行業內部份機構出現傳導式風險事件，鑑於目前情況，Babel Finance正面臨異常的流動性壓力。

公告稱「我們與相關各方就我們正在採取的行動保持緊密聯繫，以最佳地保護我們的客戶。在此期間，Babel Finance產品的贖回與提款將暫停，直至另行通知恢復正常服務。」公司並就帶來不便致歉。

Babel Finance於2022年6月17日在網站發表公告，通知客戶暫停提款與贖回服務（網站截圖）

Babel Finance創立於2018年，行政總裁兼共同創辦人為Del Wang，據《華爾街日報》指，公司業務為比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）與穩定幣的借貸和交易，約有500個客戶，大部份為機構客戶。這間企業5月底才宣布在B輪融資中籌集得8000萬美元（約6.24億港元），公司估值達到20億美元（約156億港元）。

加密貨幣：Babel Finance（貝寶金融）創立於2018年，Del Wang為行政總裁兼共同創辦人（Linkedin）

加密貨幣界近來出現暴跌潮，比特幣、以太幣等幣價大幅下滑，甚至出現Luna、UST的「歸零」事件，影響多間加密貨幣科企，知名借貸及收息平台Celsius之前在6月12日宣布暫停所有客戶提款及轉賬，理由包括為了「穩定流動性」。

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