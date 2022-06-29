金與正老公首度現身？　專家稱男子這一舉動是佐證

朝鮮官媒6月中公開一張領袖金正恩胞妹金與正將藥品遞給一名高大男士的照片，引發多間韓國媒體注意，紛紛以「金與正丈夫首次出現在朝鮮媒體上」等標題跟進報道。



朝鮮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續緩和之際，黃海南道海州市康翎郡一帶又發生急性腸道傳染病疫情。領袖金正恩6月15日與妻子李雪主向該地區分發醫療藥品，隔天胞妹金與正也跟着捐出家庭醫療用藥，而朝鮮國家通訊社《朝中社》發布了相關照片。

照片中的金與正引起韓媒關注，她穿上淺色襯衫，左手中指戴着戒指，將一小盒紙箱交給穿着深色外套的戴眼鏡男子，男子正在直視金與正，金與正則微微瞇眼，看得出來正在露出笑容，但由於照片是從側面拍攝，無法看出男子正面。

BREAKING: North Korean state media reports top officials delivered medicine to "around 800" homes suffering from an unspecified intestinal disease outbreak. They included Jo Yong Won, Ri Il Hwan, their wives, leader Kim Jong Un's sister Kim Yo Jong, and top aide Hyon Song Wol. pic.twitter.com/vEBu1uaICT — NK NEWS (@nknewsorg) June 16, 2022

韓媒引述世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長的說法，推測男子就是金與正的丈夫。鄭成長說，金與正與男子的距離很近，而且男子是直直地站立，並用相當友好的表情看着金與正，因此很有可能是金與正的丈夫。

他解釋指，「若這名男子只是普通的低級主管，在朝鮮這樣的專制政權中，應該很難直立着從位高權重的金與正手中接過藥物。」

鄭成長表示，「朝鮮公開了金與正送藥的照片，推測朝鮮是在間接試圖讓她的丈夫在媒體上亮相。估計在一段時間後，男子的正面照片和名字將逐步對外公布。」

報道指出，若果男子確實是金與正的丈夫，這就是他首次在朝鮮官方媒體上露面。不過，韓國政府官員卻否認有關說法，表示相片中的男子絕非金與正的丈夫。

鄭成長稱，外傳金與正是在2014年9月至10月期間結婚，對像是管理金正恩保險箱的高層主管，平壤則未有證實消息。