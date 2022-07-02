日本大型電訊商KDDI出現通訊障礙　影響全國至今未解決

日本大型電訊業提供者KDDI，自7月2日凌晨起出現通訊故障，造成全國使用服務的電話及網絡通訊困難，手機行動數據難以連接，影響自動櫃員機、企業通訊及氣象觀察等業務。



日本放送協會（NHK）報道，故障約從凌晨1時開始，影響包括使用旗下au通訊及使用同一線路的UQ mobile及povo的用戶。通訊障礙發生至今已大半天，當局表示正排查原因，但未完全解決。

KDDI表示，截至3月底止，au、UQ mobile及povo的用戶約3097萬，此次影響多少用戶數尚不清楚，KDDI發表聲明，「對客戶造成重大困擾表達由衷歉意」。

圖為7月2日，KDDI出現大範圍通訊障礙，大量用戶出現連接及通訊困難。（ANN News Youtube截圖）

KDDI的通訊故障，亦影響到使用其服務的公司，全國約1300個氣象觀察站，約有897間受到影響，無法即時更新氣象數據。而使用KDDI服務的大和黑貓宅急便，亦因內部包裹數據無法即時更新，出現送貨困難。

通訊故障亦影響到銀行服務，總部位於岐阜縣大垣市的大垣共立銀行，在各縣221台自動櫃員機，其中190台已無法使用。

為避免市民無法在緊急時使用電話，有地區政府呼籲居民有需要可使用設置在街上或車站的電話亭尋求協助。

報道指由於事件已牽涉範圍廣闊，而且直接影響令用戶無法致電119或110求救，可能達到必須回報總務省的重大事故級別。2021年10月日本最大通訊商NTT Docomo出現通訊阻礙，有近100萬人完全無法接駁電話。總務省把其定性為重大事故，已對NTT進行行政指導。