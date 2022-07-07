Boris Johnson｜約翰遜在任3年爭議一籮筐：夜路走得多總會撞到鬼

英國首相約翰遜（Boris Johnson，台譯強生）2019年7月接替前首相文翠珊（Theresa May）率領國家。在他上任的3年期間，英國經歷包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、脫歐、大選等大事。



提起約翰遜，相信最廣為外界熟悉的，是一頭凌亂又隨風飛揚的金髮，或是他在任倫敦市長時踏單車上班的身影。

他的政治生涯在當選倫敦市長後進入「上升期」。他在第二個任期，帶領倫敦順利舉辦奧運會。他之後出戰國會選舉並當選。他2016年取代文翠珊（Theresa May），成為帶領英國脫歐的首相。但他任不足3年間，不斷傳出負面新聞，令他自己、保守黨、甚至英國政府陷入風波與危機。

發生在2020年至2021年的「派對門」（Partygate）醜聞，更讓約翰遜成為首位在期間因違法而被罰款的首相。過程中約翰遜說辭反覆、真假難辨，事件重創他的誠信以及管治威信。他行事作風「劍走偏鋒」的做法，曾看似無往不利，但最終也應驗一句俗話：常在河邊走，哪有不濕鞋。

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事業上升期：「玩轉」脫歐

約翰遜2016年獲文翠珊委任擔當外相，後來成為最積極逼宮的人之一。身為保守黨內脫歐派代表人物的約翰遜不滿其「軟脫歐」方案，又指她與在野工黨妥協。她雖在2018年12月捱過不信任動議，驚險地保住相位，最終約在半年後辭職下台。

約翰遜在2019年7月23日的保守黨黨魁選舉中以66%得票率擊敗對手、時任外相侯俊偉 （Jeremy Hunt），成功拜相。

約翰遜當上首相後率領英國與歐盟尋求達成新的脫歐協議。他2019年8月要求英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）向英女王伊利沙伯二世提出，在9月9日的辯論後提早結束今屆國會會期，並安排她10月14日才到國會發表演說——他的真正目的被指是導致國會沒有足夠時間，通過阻止無協議脱歐的法案。外界形容約翰遜此舉兵行險着，並斥他以非常手段為求如期脱歐，更令英女王捲入政治爭議。

新的脫歐協議在同年10月達成，但在下議院得不到足夠支持。約翰遜於是決定提早大選，並領導保守黨在下院贏得逾360席，這是1987年來，該黨在下院拿下席次最多的一次。

2022年1月19日，英國首相約翰遜出席下議院問答環節，「派對門」成為主要議題。（AP）

醜聞如煙花 接連爆發

隨着2020年初新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在英國蔓延，約翰遜又成為帶領國家抗疫的首相，但自己也在2020年3月26日染疫。他曾一度病危，傳出曾需儀器協助呼吸。在鬼門關走了一圈的他，不論染疫或康復都成為焦點，也一度做到凝聚國民的效果，只是報應看來來得很快。

英國小報《每日郵報》2021年揭露，他2020年10月曾在會議說過，英國就算「成千上萬的屍體堆積」也不要再為疫情「封城」。他當時剛同意英國實行第二輪封城。不過約翰遜同年4月26澄清，自己沒說過如此輕視人命的話。

2021年約翰遜又被質疑用保守黨支持者的捐款裝修官邸。他同年4月28日出席國會時說，自己已支付有關費用，不過他沒有提到該筆款項最初由誰支付。

繼「裝修門」之後，就是橫跨2021至2022年「派對門」醜聞，他2022年4月19日到國會發言並公開道歉，事件為其後6月6日舉行黨內不信任動議投票埋下種子。最終，下議院保守黨黨團投票結果為信任票211張，不信任票148張，不信任動議遭否決，但當時已有評論認為，他下台只是時間問題。