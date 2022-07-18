美國女子被斧頭攻擊垂死昏迷　2年後奇蹟醒來揭親人就是兇徒

美國西維珍尼亞州（West Virginia）51歲女子汪達（Wanda Palmer）在家附近遭人攻擊，昏迷不醒長達2年。



警方持續調查，卻一直找不到兇徒相關證據。

眼看案件就要成為懸案時，近來她奇蹟醒來，指控兇徒是她的哥哥。

無目擊者、無監視器畫面、無手機紀錄 警長坦言毫無線索 卻突出現戲劇性發展（點圖放大閱讀）▼▼▼

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汪達2020年6月，被人發現在科蒂奇維爾（Cottageville）家附近倒在血泊中，頭部遭人用斧頭或刀嚴重砍傷，送醫治療後便一直陷入昏迷中。媽媽艾琳（Eileen Palmer）表示，當時女兒倒在血泊中，由於傷勢太嚴重，警方抵達現場時還以為人已經死了。

警長梅倫格（Ross Mellenger）表示，案件發生後他們一直無法掌握兇徒身分，直到上周突然接到通知，受害者居然醒來還明確指認出兇徒，「這宗案件沒有目擊者、沒有監視器畫面、沒有手機紀錄，我們真的是毫無線索」。

汪達因為腦部受傷，只能簡單說出幾個單字，然而被問到誰是攻擊者時，她立即準確講出兇徒是她的55歲哥哥丹尼爾（Daniel Palmer）。戲劇性發展讓調查人員也十分意外，目前依謀殺未遂與惡意傷害罪將丹尼爾逮捕。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】