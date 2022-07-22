穆爾穆成為印度首位原住民總統　利好執政黨

印度總統選舉點票有結果，由印度執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）聯盟推舉的候選人穆爾穆（Droupadi Murmu）7月21日當選。她成為印度首位部落出身的總統，也是該國歷來第二位女總統以及最年輕的總統。



穆爾穆25日宣誓就職，任期5年。

印度總統是由近4800國會議員及各邦議員投票產生。她以2,161票以大比數擊敗對手、由在野陣營推舉、曾任財長的辛哈（Yashwant Sinha）。

現年64歲的穆爾穆來自距離奧迪沙邦（Odisha）默尤爾彭傑縣（Mayurbhanj）賴朗布爾（Rairangpur）約20公里一個名為Uperbeda的小村莊。她來出身自桑塔爾（Santhal）的部落，為Gonds及Bhils之後的第三大部落。

她長大後來到首府布巴內什瓦爾（Bhubaneshwar）上大學，成為村中第一位接受高等教育的人，後來成為教師。她1997年加入BJP，踏上從政之路。她2015年成為恰爾肯德邦（Jharkhand）邦長，是印度第一位女邦長，一些在任至2021年。

印度總統是國家元首與三軍統帥，在行政及立法領域被賦予一些職權，可任命內閣官員以及簽署法案等。但該國實行內閣制，總理掌握實權，總統是象徵性的虛位元首。有分析稱，BJP已鞏固印北選票，現在它有份提名的原住民成為總統，有助爭取原住民以及弱勢族群支持。