德國Legoland兩架過山車相撞　最少34傷

德國南部Legoland8月11日發生過山車相撞意外，導致最少34人受傷，當中兩人傷勢嚴重，目前未知意外原因。



美聯社及英國廣播公司（BBC）報道，肇事的「火龍」（Fire Dragon）過山車在上落客區域突然煞車，並與另一輛過山車相撞。事發後，當局派出救援人員及三架直升機到現場協助運送傷者。

根據網站介紹，該款過山車最高時速為29公里，並適合6歲或以上人士乘坐。

Im Freizeitpark #Legoland in #Günzburg ist es zu einem Unfall auf der #Achterbahn "Feuerdrache" gekommen. Dabei sind 31 Menschen verletzt worden. Die Unfallursache ist noch unklar. pic.twitter.com/0HsQGHXsKv — BR24 (@BR24) August 11, 2022

德國在上週亦曾發生過山車意外，一名57歲女子在西南部一個遊樂場乘坐過山車時，在行駛期間被拋出車外身亡，當局仍在調查起因。