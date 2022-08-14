撒旦詩篇｜魯西迪遇襲　伊朗政府緘默　輿論莫衷一是

《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）8月12日在美國紐約遭遇襲擊重傷。伊朗政府高層多數人保持沉默，某些國民表示讚賞，有人則認為它損害言論自由，更有幾名高官宣稱這是損害伊朗全球形象的陰謀。



在印度出生、擁有英美雙重國籍的小說家魯西迪在1988年出版著作《撒旦詩篇》後，這本書因褻瀆伊斯蘭神明而在伊朗被禁，伊朗時任最高精神領袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）更下達追殺魯西迪的法特瓦（Fatwa，即伊斯蘭律法教令）。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在《世界報》（Kayhan）刊文向襲擊魯西迪的馬塔爾（Hadi Matar）致敬，並說道：「讓我們親吻那隻持刀割斷上帝敵人脖子的手」。

《撒旦詩篇》作者魯西迪8月12日在美國紐約遭馬塔爾（Hadi Matar，右）襲擊。圖為馬塔爾13日在當地法院受審後，與其辯護律師巴龍（Nathaniel Barone，左）交談。（AP）

魯西迪遇刺後，除了包括《信仰報》（Etemad）在內改革派的出版刊文之外，大多數伊朗傳媒均與上述傳媒走相同路線，形容魯西迪是叛徒。

國營傳媒引述霍梅尼的追殺令稱「伊瑪目（阿拉伯文原意為領袖）發射一支箭，它在擊中其目標前不會失敗。我相信它會達到目標」，還有有傳媒指「受詛咒的魯西迪在美國被刀刺傷」。

《霍拉桑報》（Khorasan）則稱：「通往地獄的邪惡之路；《撒旦詩篇》叛徒作者魯西迪在紐約遭襲擊」。

伊朗有人認為魯西迪該死，但也有相反意見。《衛報》13日引述29歲的伊朗庫爾德人稱：「在伊朗，我的社區周圍，我看見大多數人為發生在他（魯西迪）身上的事感到不開心。我相信基於分享和表達感受與想法的自由，而非傷害他人。」