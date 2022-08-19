撒旦詩篇｜襲擊魯西迪疑犯「首度自白」否認控罪

《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）8月12日美國紐約被人用刀襲擊至重傷。疑犯馬塔爾（Hadi Matar）在紐約州再次提堂，他再度否認控罪。



法官拒絕馬塔爾的保釋申請，後者將繼續被羈押。此外法官發布暫時禁言令，控辯雙方不得與媒體討論案情。

馬塔爾9月9日再次出庭。大陪審團已對他控以二級企圖謀殺及襲擊罪，一旦罪成，最高刑罰為入獄25年。

馬塔爾用刀狂刺魯西迪十多刀，導致他頸、胸及右眼受傷。魯西迪的情況一度危殆，所幸撿回一命，現時住院就醫。

《紐約郵報》17日發布他在獄中受訪的內容，馬塔爾稱，當他知道魯西迪生還，他覺得意外。

《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）2022年8月12日在美國紐約出席講座期間遭遇襲擊重傷。疑犯馬塔爾（Hadi Matar）美國紐約州肖托誇縣法院再次出庭，他再度否認控罪。圖為傳訊進行當天，馬塔爾出庭時的情形。（AP）

馬塔爾稱尊敬伊朗已故最高精神領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini），認為他是偉大的人。

他因其代表律師警告，沒說自己襲擊魯西迪是否為響應霍梅尼發布的追殺令。

他稱看過幾頁《撒旦詩篇》，稱「非常不喜歡」拉什迪，指他「攻擊伊斯蘭教，攻擊他們的信仰，信仰的系統。」

伊朗外交部已在15日否認政府與事件有關。馬塔爾也在庭上否認與伊朗革命衛隊有聯絡，稱他會去案發現場，是因為看到一個Twitter推文，稱魯西迪將到訪。