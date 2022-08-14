撒旦詩篇作者遇刺　JK羅琳推文慰問　網民死亡威脅：你是下一個

《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）8月12日在美國紐約州準備發表演講時被人用刀刺至重傷。《哈利波特》作者J.K.羅琳在Twitter發文表達關注，卻遭人留言作出死亡威脅稱「你是下一個」。



羅琳要求Twitter對這名網民帳號停權，並稱警方已介入。

魯西迪12日早上11時左右在美國紐約肖托誇學院（Chautauqua Institution）出席講座，主持人介紹他時，24歲男子馬塔爾（Hadi Matar）突然衝上台行兇，魯西迪中刀後倒地，同場主持頭部亦受輕傷。

魯西迪送院後一度情況危急，需接上呼吸機，如今情況好轉。他日13不需使用呼吸機，並可以說話。

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↓羅琳12日晚上在Twitter發文回應事件稱：「現在感覺非常惡心。讓他沒事吧。」有網民竟留言回應她說：「別擔心，你是下一個」。

涉對羅琳作出出死亡恐嚇的男子名叫阿齊茲（Meer Asif Aziz）在個人簡介中自稱是「學生、社運人士、政治活躍人士、研究活躍人士」。阿齊茲被查出在案件發生後，讚美馬塔爾是「精神性的什葉派戰士」。

隨着推文被報道，阿齊茲的背景也被翻出來。根據他的Twitter個人簡介，媒體估計他現在應是22至23歲。他是一名在巴基斯坦卡拉奇就讀的穆斯林學生。

他曾在回覆一個評論說：「如果你們拿槍，你就是自衛，如果我們拿了它，我們就是恐怖分子，（這個說法）多麼虛偽。他還在進一步的回覆中發表有關以色列的歧視性言論。