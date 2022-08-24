經歷福島核事故慘劇　為何日本仍重投核能懷抱？｜新聞背後

日本首相岸田文雄，在8月24日的綠色轉型（GX）委員會的會議上，表示要開發及建設新的核能反應堆，及讓更多的反應堆重新投入運作，以解決電力中長期的需求。

日本經歷311大地震，福島核事故的慘劇，造成多人死傷，福島核電站附近區域成為幾近永久的「隔離區」，為何日本仍重投核能懷抱？



這次新建核能反應堆的決定，是自2011年311大地震後，日本縮少核電運用，終止建設核反應堆政策的最大轉變。首相岸田文雄是在綠色轉型實行委員會上提出相關政策，示意這次轉變與減排應對氣候變化有關。

圖為2021年7月，福島核電站。外邊建設着流經核電站周邊的廢水。（AP）

儘管核能發電時基本不會產生二氧化碳，但在建設反應堆、開採鈾鑛時，仍會產生一定的碳排放。不過與傳統的化石燃料相比，核能的排放確實較低。根據加州大學一份有關把發電的生命周期，即包括原料及建造排放計算進去，核能的碳放約為每千瓦時117克，較天然氣的442克低，亦較使用無菸煤的864克低。

因此核電一直被認為是綠色轉營的一個重要過渡，且部分地區缺乏土地，地理環境不適合建造大範圍太陽能板或風田，要取代化石源料核能機乎是不可或缺的。

同時，日本自減少核能發電後，更為依賴傳統化石燃料。但近年的能源價格急升，加重了日本負擔。日本電費自新冠疫情起已逐步上升，在俄烏戰爭開打後更是急速惡化。平均家庭每月電費已由2021年9月的約7100日圓急增至9100日圓以上（約450增至590港元），增幅達28%。

目前正在運作的反應堆共有9座，分佈在6個核電站。（日本原子力文化財團）

而電力不足亦導致需要採取限電措施，日本政府在6月一度發布電力不足警報，要求民眾節省電力，但後又因民眾不開冷氣導致中暑人士增加，政府最終宣布「不要勉強節電」、「要開冷氣時就開」的模稜兩可政策，均可見政府受能源不足所限。

再加上為達成減排目標，重啟發展核電幾乎無可避免，政府希望重啟及延長舊核反應運作時間，解決燃眉之急，並建設新的反應堆提供未來電力需要。

不過日本需要解決的仍是安全問題。日本為處地震帶，同時容易受天災襲擊，再次遇上東日本大地震相同規模的地震只是時間問題。如何不會重蹈福島核事故的覆轍才是最重要的，這對日本將是一個重大考驗。