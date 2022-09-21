中國大使李松促美澳等監管私營安保公司活動　以防侵犯人權

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表李松大使，9月20日在聯合國人權理事會第51屆會議雇傭軍問題工作組對話會上發言，呼籲美國、澳洲等國採取切實措施有效監管私營安保公司活動，防止繼續發生侵犯人權行為。



李松表示，近年來，跨國性私營軍事和安保公司數量不斷增多，其活動缺乏有效國際監管，屢屢涉嫌侵犯人權，違法責任難以追究，引起國際社會廣泛關注和批評。中方一貫認為，私營軍事和安保公司的活動，應遵守國際人權法、國際人道法及有關國家國內法，並受到相關國際機制的監督。

李松又指，中方對美、澳等國私營軍事和安保服務缺乏透明度、監管和問責表示關切。美國有關私營安保公司僱員，在海外肆意屠殺手無寸鐵的平民，犯下嚴重罪行，卻被美國政府赦免。澳洲離岸拘留中心長期羈押大量難移民，侵犯人權現象觸目驚心。外包給私營安保公司管理的拘留中心生存條件惡劣，被羈押者身心長期遭受摧殘，非正常死亡現象時有發生。美、澳等國私營安保公司肆意襲擊和殺害平民、實施虐待和酷刑以及強迫流離失所的暴力活動，嚴重侵犯平民特別是婦女和兒童的基本人權，這些行為令人觸目驚心，是世界人權記錄簿上非常不光彩的一頁。

中方呼籲美、澳等國不加歧視地尊重、促進和保護人權，採取切實措施有效監管私營安保公司活動，防止繼續發生侵犯人權行為，並展開全面調查，追究肇事者責任。