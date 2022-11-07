美國中期選舉｜兩黨「奇招」爭地盤　傑利蠑螈如何影響投票？

美國11月8日舉行中期選舉，共和黨在眾議院必須再贏得8個席位，才能取得控制權，但議席能否有進帳，卻受制於不公平的「傑利蠑螈」（Gerrymandering）選區劃界威脅。究竟什麼是「傑利蠑螈」？它如何影響選舉？



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「傑利蠑螈」是美國政治術語，意指政權在選區劃界時慮及支持者分布，通過劃分選區的方式，讓最終結果傾向有利於己方。

政權在重劃選區時會打散對手的選民，令他們由大多數變成各選區的少數，最後親政府的黨派或候選人就能以較少支持者贏得更多議席。這有助政黨扶植或保持勢力，但亦會令選舉未能反映當地民意。

最早被指控操縱選區劃界的人是前美國麻省州長、屬民主共和黨（Democratic-Republican Party）的傑利（Elbridge Thomas Gerry）。他在1812年成立法案將麻省州議會選區重劃，讓對家的票源集中在少數選區，以保障民主共和黨候選人不成比例地贏得更多議席。

Gerrymandering（操縱選區劃分）的術語首創於1812年，是時任麻省州長格里（Elbridge Gerry）與蠑螈（Salamander）兩個英文的合成。當時格里控制的州政府巧妙劃分選區，把對手的支持者盡量集中到最少的分區內，以利及共和黨選情，重新劃分後的選區有如蠑螈形狀，成為經典。（Getty Images）

其中一區被重劃後，形狀畸型得似蠑螈（salamander），政敵於是將傑利（Gerry）姓氏與蠑螈的字尾（mander）組合成「gerrymandering」（傑利蠑螈）。

美國每十年舉行一次大型人口普查，各州議會或州政府會以普查結果為依歸，進行十年一度的選區劃界，這意味控制州政府就能藉選區劃界的機會，創建有利自己陣營的眾議院選舉選區，影響往後十年形勢。

根據最近一次的2020年人口普查數據，屬於共和黨票倉的德州、佛羅里達州和北卡羅來納州的國會議席數目將增加，這一變化或使共和黨在2022年的中期選舉，從民主黨手中奪回眾議院控制權的機會提高。

而無黨派非牟利組織布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）的報告顯示，截2022年9月14日，共有72宗涉及質疑26個州重新劃分的選區地圖，存在種族歧視和 / 或有黨派傾向而違反公平原則的法律訴訟案件，其中多數是民主黨人對共和黨主導的選區重劃地圖提出質疑。

迄今為止，有關訴訟結果已導致州法院下令阿拉斯加州、馬里蘭州、紐約州、北卡羅來納州和俄亥俄州，為2022年中期選舉週期重新劃分議會地圖。

其中，共和黨2021年以偏袒對共和黨有利的形式為國會在北卡羅來納州的14選區中重劃地圖，遭到民主黨反對。州法院與州最高法院先後駁回共和黨人的觀點，判民主黨人勝訴。但共和黨上訴至聯邦最高法院，法院在2022年7月1日表示同意審理，料此案可能會在秋季進行辯論。如上訴得直，北卡的選舉地圖將對共和黨有利，並提供參照案例讓其他州分跟隨，由於上訴結果或未能趕及中期選舉前出爐，故會對2024年總統大選產生巨大影響。

圖為2022年6月30日，美國最高法院的外觀。（AP）

惟值得注意的是，選區劃界要考慮區內人口、顧及社區獨特性及維持地方聯繫等因素，所以就算告上法庭，法官亦難以分辨被告在劃界時的真正意圖。

「傑利蠑螈」不合乎道德，但不是違憲，如上述所言，主要由於地區官員劃分選區有多方面考慮，法官難以分辨官員真正意圖。即使決定選區劃分的政黨確實在之後的選舉保住大多數議席，也不能就此反證該黨有利用「傑利蠑螈」創造優勢。

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