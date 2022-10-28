研究發現「水世界」行星或比想像中更常見
撰文：外部來稿
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水資源乃地球上所有生命都需要的元素，而雨水、河流和海洋之間的循環是維持地球氣候穩定和宜居的重要組成部分。每當科學家談及銀河系何處可尋找新的生命跡象時，具備水資源的行星往往優先被考慮。
一項最新研究提出，宇宙中可能存在比我們想像中更多擁有大量水資源的行星，更甚者半個星球乃由水資源組成。然而，水資源可能是蘊含在岩石當中，而非像海洋或河流一般在表面流動。
該研究的首席作者、芝加哥大學博士後研究員Rafael Luque說：「看到這麼多水世界圍繞著銀河系中最常見的恆星運行的證據，實在令人喜出望外。這對於尋找人類宜居行星有著重大影響。」
人們可能很容易將這些行星想像成電影《水世界》中的場景，完全被深海覆蓋。然而，這些行星距離太陽非常接近，以致於表面的任何水資源都會以超臨界流體狀態(Supercritical fluid)存在，以擴大它們的距離。Luque表示：「我們在樣本中沒有看到這種情況，這反映水資源並不是以地表海洋的形式存在。」
反之，水份可能是以混入岩石或地表底下的方式存在，條件跟被認為在地下擁有液態水、木星的天然衛星木衛二（Europa）相似。
Luque加入了芝加哥大學系外行星科學家Jacob Bean的研究團隊以進行進一步分析。Bean表示：「當我看到這個分析時感到十分震驚，因為我與許多研究外行星的人都曾經認為，這些都是乾燥的岩石行星。」
有關研究與過去幾年不再受歡迎的外行星形成理論吻合，該理論提出許多行星在自身太陽系中更遠的地方形成，並隨著時間推移向內遷移，情況就像岩石和冰塊在遠離恆星的寒冷條件下逐漸形成，隨後被恆星的引力緩慢地向內拉動。