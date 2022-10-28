研究發現「水世界」行星或比想像中更常見

水資源乃地球上所有生命都需要的元素，而雨水、河流和海洋之間的循環是維持地球氣候穩定和宜居的重要組成部分。每當科學家談及銀河系何處可尋找新的生命跡象時，具備水資源的行星往往優先被考慮。



一項最新研究提出，宇宙中可能存在比我們想像中更多擁有大量水資源的行星，更甚者半個星球乃由水資源組成。然而，水資源可能是蘊含在岩石當中，而非像海洋或河流一般在表面流動。

該研究的首席作者、芝加哥大學博士後研究員Rafael Luque說：「看到這麼多水世界圍繞著銀河系中最常見的恆星運行的證據，實在令人喜出望外。這對於尋找人類宜居行星有著重大影響。」

科學家早年在火星上找到液態水存在。美國NASA火星勘測軌道飛行器2015年提供影像，推斷黑爾隕石坑斜坡上的黑色狹窄條紋是由現今火星表面的季節性水流形成的。(Getty)

人們可能很容易將這些行星想像成電影《水世界》中的場景，完全被深海覆蓋。然而，這些行星距離太陽非常接近，以致於表面的任何水資源都會以超臨界流體狀態(Supercritical fluid)存在，以擴大它們的距離。Luque表示：「我們在樣本中沒有看到這種情況，這反映水資源並不是以地表海洋的形式存在。」

反之，水份可能是以混入岩石或地表底下的方式存在，條件跟被認為在地下擁有液態水、木星的天然衛星木衛二（Europa）相似。

芝加哥大學博士後研究員Rafael Luque。（芝加哥大學提供）

Luque加入了芝加哥大學系外行星科學家Jacob Bean的研究團隊以進行進一步分析。Bean表示：「當我看到這個分析時感到十分震驚，因為我與許多研究外行星的人都曾經認為，這些都是乾燥的岩石行星。」

有關研究與過去幾年不再受歡迎的外行星形成理論吻合，該理論提出許多行星在自身太陽系中更遠的地方形成，並隨著時間推移向內遷移，情況就像岩石和冰塊在遠離恆星的寒冷條件下逐漸形成，隨後被恆星的引力緩慢地向內拉動。