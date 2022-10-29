華春瑩Twitter連發4張圖　稱中國用實際行動證明對外開放決心不變

中國外交部部長助理華春瑩10月28日在Twitter分享4張數據圖，並配文說，中國用實際行動證明，中國高水平對外開放的決心不會改變，中國開放的大門會愈開愈大。



華春瑩在這則帖文中發4張數據圖。第一張圖以「中國在貿易方面位居第一」為主題，配文是：「從2012年到2021年，中國對外貿易總額從4.4萬億美元增至6.9萬億美元，成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴。」

第二張圖以「中國在使用外商直接投資方面位居第二」為主題，配文是：「從2012年到2021年，中國年度實際使用外資從7000（多）億元人民幣增長到1.15萬億元人民幣。」

第三張圖以「中國在境外直接投資方面位居第三」為主題，配文是：「從2012年到2021年，中國境外投資存量由不足0.6萬億美元增長到超過2.7萬億美元。」

第四張圖以「中國已舉辦四屆中國國際進口博覽會」為主題，配文是：「中國國際進口博覽會是世界首個以『進口』為主題的國家級展會，從2018年到2021年，四屆進博會累計成交額達到2722.7億美元。」

▼以下為華春瑩在Twitter帖文中發布的4張數據圖，請點擊放大觀看：

在不久前結束的中共二十大首場記者會上，二十大新聞發言人孫業禮強調，擔心中國對外開放程度愈來愈小的擔心，是不必要。

中國外交部發言人汪文斌上週在例行記者會上表示，對外開放是中國的基本國策，也是當代中國的鮮明標識。未來，中國將始終堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷提升貿易和投資自由化便利化水平，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度性開放，為各國分享中國發展成果提供更多機遇，為中國與世界合作共贏開闢更大空間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

