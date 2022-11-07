美國通脹拖累衣食住行樣樣貴　民眾瘋買彩券博贏126億獎金

美國月底即將迎接感恩節，然而返鄉之路恐怕比去年還難，因為假期機票價格上揚近5成，主要是通膨壓力影響。但不光是交通費，連吃的也漲價，美國人今年想品嚐火雞，恐怕得花近千元台幣（約港幣250元）的代價，連專家都呼籲不如趕快去買冷凍火雞，或者乾脆到餐廳還比較省錢。



連續39期落空，美國威力球開獎頭獎累積金額高達16億美元（約港126億元），不知道獎落誰家，但幸運兒領獎也有撇步。

CNN主播Alex Marquardt表示：「買彩券最好不要選擇一次現金提領，如果你今晚贏得頭獎選擇現金提領，將會獲得（7.82億美元）確實是很大一筆，但比起（16億美元）一半都不到。

選擇29年慢慢領，會比起扣稅後一次領還要划算，主因就是美國聯準會升息，促使債券收益率變高，市民蜂擁買彩券也跟通膨有關。

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Alex Marquardt續稱：「現在感恩節假期機票，比起一年前價格幾乎上漲近5成，聖誕節旅遊恐怕更糟。」

荷包又要縮水美國人做起發財夢，因為從年底萬聖節開始，一連串到跨年全都需要大量採購，不過現在還沒到感恩節，就已經讓消費者很有感。

旅遊服務網站Priceline的行政總裁Brett Keller說：「特別是某些日子你需要避開，感恩節前一天聖誕夜前一天，早點出發就能找到便宜機票。」

以往在家過感恩節比較省錢，今年卻是相反，因為最常見的火雞價格飛漲，根據美國官方報告指出，比去年高出24%，等於一隻新鮮火雞，就要將近港幣92元（每磅1.47美元x8磅）。

印地安納家禽協會主席Rebecca Joniskan：「如果你習慣吃冷凍火雞，雪櫃還有空間的話就早點去買。」

加上美國今年禽流感疫情嚴峻，都讓火雞取得更不容易，連帶價格飆高，美國家庭年底度過佳節，恐怕得縮衣節食了。

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