美國發表中國軍力報告2022：北京為孤立台灣搶先申入CPTPP

美國防部11月29日向國會遞交長達196頁的2022年度《中國軍力報告》,講述中國軍事發展以及對外作為,檢視期為2021年整年度。當中提及美國認為中國搶先就加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)提出申請的原因。



名為2022 China Military Power的2022年度《中國軍力報告》,內文除了列出北京對台4大可能軍事行動,也展示出美國認為沒有跡象顯示大陸攻台在即,但他們相信中國希望至少在2027年之前具備發動攻勢的能力。內文也提到,來到2035年,中國的核彈頭數量很可能會增加超過1倍,達到1500枚。

除了軍事方面,內文也點出中國在經濟、外交領域台試圖壓迫的行為,如趕在台申入CPTPP一週前也申請加入。

美國防部在報告中指出,北京政府明知己方在遵循CPTPP規範有難度,但仍提出申請,認為這「顯示中國共產黨申請目的可能是要孤立台灣經濟連結,以及限制CPTPP成員在沒北京意見或參與下,建立區域經濟行為準則的自治能力」。

《中國軍力報告》正式名稱為《中華人民共和國軍力報告》(The Military Power of the People's Republic of China)。