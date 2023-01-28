美國就世貿裁決提出上訴　中國批評華府「單邊霸凌」

美國就世界貿易組織爭端解決機構專家組的多項裁決提出上訴，稱世貿不應保護中國非市場政策和做法，中國則批評華府「單邊霸凌」，是規則破壞者和供應鏈破壞者。



美國駐世貿代表團就涉及中國、土耳其、挪威和瑞士的一系列世貿裁決提出上訴後，中國駐世貿大使李成鋼1月27日在貿易爭端會議上發表講話。

李成鋼在會議上表示，美國的這些令人不安的行為，清楚顯示美國是一個單邊惡霸、規則破壞者和供應鏈破壞者。

美國駐日內瓦副貿易代表帕根（Maria Pagan）對美國與中國的金屬關稅爭端被列入世貿會議議程表示遺憾，並指責北京對美國出口產品實施了「非法的單方面報復措施」。

帕根表示世貿組織保護中國非市場政策和做法，不符合任何人的利益。

世貿在最近幾周對美國做出了幾項重要裁決，其中包括涉及中國的金屬裁決以及與香港就標籤問題的另一項爭端，世貿裁決認為美國違反了全球規則。美國裁決提出上訴。

李成鋼表示，中國本希望美國會表現出應有的自我克制，不要對每一個不利於它的仲裁都提出上訴。華盛頓長期以來批評世貿的貿易爭端解決機制存在缺陷，對世貿進行改革的談判是由美國主導的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

